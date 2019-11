Masern sind keine Windpocken und auch keine Kinderkrankheit. Sie sind hoch ansteckend und können in bestimmten Fällen tödlich enden. Die Erkrankung, die durch Viren ausgelöst wird, beginnt mit Fieber und einem typischen Ausschlag. Besonders gefährdet sind Säuglinge, die zu jung sind, um dagegen geimpft zu werden. Aber die vermeintliche Kinderkrankheit kann auch Teenager und Erwachsene treffen, die nicht ausreichend oder gar nicht geimpft sind. Im April 2019 gerieten ein halbes Dutzend junger Menschen in Luxemburg in die Schlagzeilen, da sie an Masern erkrankten. Die Erkrankung und die Diskussion über Sinn und Zweck von Impfungen rückten erneut ins öffentliche Bewusstsein.

Eine „Kinderschutz“-Impfpflicht nach deutschem Vorbild ist in Luxemburg derzeit nicht vorgesehen, bestätigt Dr. Pierre Weicherding, „Médecin-chef“ der „Inspection sanitaire“ des Gesundheitsministeriums, auf Tageblatt-Nachfrage. Im Rahmen des „Programme de protection de la santé maternelle et infantile“ werden Kleinkinder und Kinder systematisch „mit Einverständnis der Eltern“ geimpft. Die Masern-Impfung erfolgt in zwei Etappen. Nach Behördenangaben basierend auf einer Impfstudie von 2018 haben 74,4 Prozent der Kinder zwischen 25 und 30 Monaten in Luxemburg alle vom Gesundheitsministerium empfohlenen Impfungen erhalten. In Bezug auf Masern liegt die Rate sogar bei 98,7 Prozent für die erste und bei 90 Prozent für die zweite Dosis. Um jedoch eine zuverlässige Immunität in der Gesamtbevölkerung zu gewährleisten, sollte die Zahl der geimpften Personen in Luxemburg bei 95 Prozent liegen, so Dr. Weicherding.

Die Zahlen des Gesundheitsministeriums sprechen von einer hohen Impfbereitschaft in Luxemburg. Sie zeigen, dass sich viele Eltern der möglichen Komplikationen durch vermeintliche Kinderkrankheiten bewusst sind. Dennoch gaben in einer Eurobarometer-Umfrage (16 EU-Länder) im März 2019 insgesamt 53 Prozent der Befragten aus Luxemburg an, „Angst vor schweren Nebenwirkungen infolge einer Impfung“ zu haben – obwohl die Mehrheit (78 Prozent) auch der Überzeugung war, die Impfstoffe seien vor der Zulassung und Nutzung rigoros geprüft worden.

In diesem scheinbaren Dilemma sollte der gesunde Menschenverstand gelten. Impfungen per se zu verteufeln, ist mindestens so falsch wie sie für jeden und gegen alles „vorsorglich“ einzusetzen. Ob beispielsweise in einer Gegend, in der noch nie Frühsommer-Meningoenzephalitis übertragende Zecken nachgewiesen wurden, eine FSME-Impfung sinnvoll ist, ist mehr als fraglich. Für Impfungen gegen Masern oder Mumps hingegen spricht das Abwenden potenzieller Spätfolgen und Komplikationen. Bei Masern kann unter anderem die sogenannte „subakute sklerosierende Panenzephalitis“ (SSPE) Jahrzehnte nach einer Infektion eine Zersetzung des Gehirns hervorrufen. Eine mögliche Komplikation nach einer Ansteckung mit Mumps sind Hodenentzündungen – und Impotenz ist eine mögliche Spätfolge davon.

Impfungen gegen Kinderkrankheiten bedeuten also nicht nur Schutz für den eigenen Sprössling, sondern auch für andere Menschen. Auch wenn Impfgegner Herdenimmunität als Impfmythos abtun, ist sie tatsächlich ein erfolgreiches Mittel, um die Ausbreitung gefährlicher Krankheiten stark einzugrenzen. Niemand behauptet, dass Impfungen ein Allheilmittel sind. Jedoch waren die genutzten Impfstoffe noch nie so geprüft und die Erfahrungen darüber so weitreichend wie heute.

Vor der Entscheidung gegen eine Impfung sollte der Schutz gegen etwaige teils tödliche Komplikationen abgewägt werden.