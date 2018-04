Immer mehr Bürger melden den Behörden Umweltverstöße. Um dem zusätzlichen Aufwand gerecht zu werden, hat das zuständige Ministerium zwei neue Kontroll- und Einsatzeinheiten geschaffen. Mehrere Umweltskandale sorgten in den vergangenen Jahren für öffentliche Aufregung, darunter diverse Verschmutzungen in der Esch-Schifflinger Industriezone “um Monkeler”, das Ölleck bei Goodyear und das Auslaufen von AdBlue auf der “Aire de Berchem”. Von den meisten Fällen der Umweltverschmutzung erfahren die zuständigen Verwaltungen von der Bevölkerung oder aus der Presse.

Online-Formulare Um den Bürgern das Einreichen einer Beschwerde zu erleichtern, hat das Ministerium Online-Formulare ausgearbeitet: – Umweltverwaltung: www.guichet.lu/plainte-aev – Wasserverwaltung: www.guichet.lu/plainte-age – Naturverwaltung: www.guichet.lu/plainte-anf

Die Zahl der Beschwerden sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, bestätigte Umweltministerin Carole Dieschbourg (“déi gréng”) am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Die drei Verwaltungen ihres Ministeriums zählten im Jahr 2017 rund 700 Einsätze. Davon entfielen 490 auf die Natur- und Forstverwaltung, rund 100 auf das Wasserwirtschaftsamt und 130 auf die Umweltverwaltung.

Bei Letzterer waren die meisten Beschwerden auf Lärm und Vibrationen (23) sowie Gerüche und Luftverschmutzung (20) zurückzuführen. Bei der Verschmutzung von Wasserläufen war 2017 Öl die häufigste Ursache, gefolgt von Farb- und Schwebstoffen, Abwasser und landwirtschaftlichen Düngern.

Um die Umweltkontrollen und -Einsätze effizienter zu gestalten, hat das Umweltministerium Ende 2016 den “Service inspection et contrôle” des Wasserwirtschaftsamts und im Januar 2017 eine Kontrolleinheit der Umweltverwaltung geschaffen, wie Dieschbourg erläuterte. Die Einheit der Natur- und Forstverwaltung gibt es bereits seit 2002. Die Zusammenarbeit der drei Kontroll- und Einsatzgremien soll künftig noch verbessert werden. Zudem stellten die drei Verwaltungen im vergangenen Jahr rund 6.000 Umweltgenehmigungen aus.

Lichtverschmutzung

Im Bereich der Lichtverschmutzung gebe es noch keine Gesetzgebung und Vorschriften, wie Staatssekretär Camille Gira bestätigte. Die energiesparenden und billigen LED-Leuchten würden häufig zu extensiv eingesetzt, verschiedene Leuchten seien gefährlich für Insekten. Ein Problem stellten auch riesige LED-Schirme dar. Insgesamt müsse man aber ein Gleichgewicht zwischen Lichtverschmutzung und Sicherheit finden, erklärte Gira am Beispiel des CFL-Multimodal in Bettemburg, wo sich eine Bürgerinitiative beschwert hatte. Eine Arbeitsgruppe mit Experten sei dabei, einen Leitfaden für öffentliche Beleuchtung auszuarbeiten, so Gira.