Die Berliner Rechtsanwältin, Autorin, Frauenrechtlerin und Imamin Seyran Ates predigt in der von ihr vor einem Jahr gegründeten Moschee einen liberalen Euro-Islam. Frauen und Männer aller Glaubensrichtungen beten bei ihr gemeinsam. Wegen ihres Kampfes gegen den politischen Islam wird sie angefeindet, weshalb sie nur noch mit Polizeischutz außer Haus gehen kann.

Von unserem Korrespondenten Manfred Maurer, Wien

Tageblatt: Frau Ates, Millionen Muslime sind diese Woche auf großer Pilgerfahrt in Mekka, die sie dem Koran gemäß einmal im Leben absolvieren müssen. Haben Sie Ihre muslimische Pflicht schon erfüllt?

Seyran Ates: Nein. Es heißt ja, dass jeder Mensch, der dazu in der Lage ist, das tun sollte. Das heißt auch, dass man überhaupt die Möglichkeit haben muss, in Saudi-Arabien einzureisen. Bei alledem, was ich als Frauen- und Menschenrechtlerin sowie als Islam-Reformerin mache, hätte ich große Sorge, dass ich dort Probleme bekommen könnte.