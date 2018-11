Kriegsschiffe beeinträchtigen den Schiffsverkehr im Asowschen Meer. Dazu kommen lange Wartezeiten und russische Kontrollen. Dies schadet vor allem den beiden ukrainischen Hafenstädten Berdjansk und Mariupol. Auch militärisch ist nun die Lage wieder gefährlich eskaliert.

Von unserem Korrespondenten Paul Flückiger, Mariupol/Berdjansk

“Achtung Gefahr! Zutritt verboten” steht am Quai unter dem Frachter “Peace” (Frieden). Es ächzen die Kräne, Metallbehälter klirren in der Sonne. Tausende von Tonnen türkische Tonerde muss an diesem Vormittag schleunigst entladen und in offene Güterwagen gefüllt werden. Der in Burgas gemeldete 15.000-Tonnen-Frachter hat sie aus der Türkei in die Ukraine gebracht. Sobald diese Ladung gelöscht ist, schwimmt der Friedensbote unter bulgarischer Flagge auf die andere Hafenseite und lädt vor Ort produzierte Metallplatten, die nach Italien mü...