In gerade einmal 15 Minuten hinterließ der Tornado, der am Freitagabend durch den Südwesten des Landes fegte, eine Schneise der Zerstörung. Seitdem arbeiten Rettungskärfte aus dem In- und Ausland mit der Unterstützung der Armee und vielen freiwilligen Helfern mit Hochdruck daran, die Schäden weitesgehend zu beheben. Jetzt droht am Montagnachmittag auch noch Regen und weitere Gewitter.

Schon am Wochenende waren mehr als 100 Rettungskräfte aus ganz Luxemburg in den Gemeinden Petingen und Käerjeng, und auch am Montag sind die Helfer mit Großaufgeboten zur Stelle. Unterstützt werden die Feuerwehrmänner auch von mehr als 60 Einsatzkräften der Armee und 20 Fahrzeugen der Kollegen des Technischen Hilfswerks aus Deutschland. Etwa ein Viertel der Hilferufe von Bürgern bleibt noch abzuarbeiten, lautet die Bilanz der Rettungskräfte gegen 10 Uhr am Morgen.

Dabei sind die Arbeiten ein Rennen gegen die Zeit. Am Nachmittag drohen wieder Starkregen und Gewitter auf Luxemburg nieder zu prasseln. Wenn auch weniger intensiv, können die Wetterverhältnisse für weitere Schäden sorgen. Dass soll wenn möglich vermieden werden: „Das Hauptziel ist es alle beschädigten Dächer abzudichten oder wieder zu verschließen“, heißt es von der Krisenzelle. Bewohner und Helfer sollen zu ihrer eigenen Sicherheit die Wetterverhältnisse vor Ort im Auge behalten und ihr Verhalten dementsprechend anpassen.

Der Verkehr in und rund um die betroffenen Gebiete in den Gemeinden Petingen und Käerjeng bleibt deutlich eingeschränkt. Wer nicht dort wohnhaft oder als Helfer vor Ort im Einsatz ist, soll die Gegend großräumig umfahren. Auch die Arbeiten an den umgefallenen und beschädigten Strompfeiler und Hochspannungsleitungen dauern noch an. Die Einsatzkräfte erinnern daran, dass es lebensgefährlich ist, sich den Leitungen zu nähern. Sudgaz versucht derweil, die Gasversorgung der betroffenen Teile von Petingen und Käerjeng wieder herzustellen. Um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen sollen betroffene Bürger auf die Handwerker des Unternehmens warten und auf keinen Fall eigenhändig die Gasleitungen öffenen. Eine Helpline von Sudgaz ist unter der Telefonnummer (+352) 55 66 55 75 zu erreichen.

Um den Notruf 112 nicht zu blockieren, steht die Hotline 8002 8080 den Bürgern bei Fragen und anderen Anträgen weiter zur Verfügung. Wer psychologische Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann unter dieser Hotline auch die „Groupe de support psychologique“ erreichen.

Die betroffenen Gemeinden haben zudem eine Hotline geöffnet, bei denen sich Bürger wegen Fragen zu Notunterkünften, Gebäudestabilitätsexpertisen und der Handhabung von Schrott und Abfällen melden können: