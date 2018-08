“Es ist eine wirkliche Problemzone!”: Der Schifflinger Bürgermeister Paul Weimerskirch (CSV, Foto) will, dass sich im Industriegebiet “Um Monkeler” endlich etwas tut. Es liegt zu einem geringen Teil auf Escher, zum größten jedoch auf Schifflinger Gemeindegebiet.

In den Luxemburger Boomjahren sei es entstanden und einfach wild wachsen gelassen worden. Ohne eine Kommodo-Prozedur für die Industriezone selbst, ohne PAP (“Plan d’aménagement particulier”). “Das war seinerzeit eben so”, sagt der Schifflinger Bürgermeister. Zudem sei es so, dass zwar einzelnen Betrieben bei ihrer Niederlassung Maßnahmen und Auflagen – wie etwa das Betreiben einer Reifenreinigungsanlage für ihre Laster – diktiert wurden, anderen aber nicht. Dasselbe gilt für das “concassage”, also das Zerkleinern ...