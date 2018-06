Im Fond-de-Gras, wo gleich zwei Museumsbahnen, der Train 1900 und die Minièresbunn Dhoil (MBD) an jedem Sonn- und Feiertag ihre Dampfrösser anheizen, blieben gestern die Kessel kalt. In der Tat hatten die beiden Bahnen beschlossen, ohne Dampf und nur mit Dieselmaterial zu fahren. Das Bergbautal zwischen Differdingen und Rodange blieb damit zum ersten Mal seit 1973, als der Train 1900 in Gras den Betrieb aufnahm, absichtlich dampflos. Diese originelle Initiative zog Hunderte Eisenbahnfans selbst aus den Niederlanden an.

Star der Veranstaltung war die CFL-Rangierlok 804, eine sehr seltene dieselelektrische Maschine, die in den fünfziger Jahren in nur fünf Exemplaren von der belgischen Firma Anglo-Franco-Belge unter Lizenz von der General-Motors-Tochter Electro-Motive-Division gebaut worden war. Die Vereinigung 1604 Classics hat, das schöne Stück im Petinger CFL-Atelier mustergültig wieder in Stand gesetzt: Das kernige Wummern ihres langsam laufenden Zweitakt-Achtzylinders klingt Eingeweihten wie Musik in den Ohren.

Zudem brachten die Museumsbahner von 1604 Classics die ebenfalls von diesem Verein wieder in Stand gesetzte dieselhydraulische CFL-Diesellok 455 nach Fond-de-Gras, wo die Fans zum ersten Mal seit Jahrzehnten dem urigen Klang ihres Deutz-Motors lauschen konnten.

Die MBD hatte auf einem Erzkai in Gras eine Lok des belgischen Hersteller Moës vor einer „Buggys-Rame“ ausgestellt. Diese Maschine stand einst in Fond-de-Gras bei der Providence-Erzgrube im Einsatz.