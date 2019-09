Tiny house, Yurt, XXL-WG: Wo ein Ökodorf entsteht, da gibt es viele Lebensweisen. Seit den 60er Jahren hat sich weltweit ein Netzwerk aus sogenannten „Ecovillages“ entwickelt, das nun ebenfalls in Luxemburg erste Wurzeln schlägt. Die Idee vom umweltfreundlichen Leben in der Gemeinschaft beschäftigt derzeit insbesondere die nationale Transition-Bewegung. Mark Chapman, Herbert Hofer und Valentino Nardelle erklären, warum ein Umdenken in Bezug auf das Thema Wohnen nicht nur der Natur zugutekommen würde.

Irgendwie scheint Luxemburg ein Nachzügler zu sein, betrachtet man die lange Liste von bereits existierenden Initiativen auf der Webseite des Global Ecovillage Network (GEN). Insgesamt 198 sogenannte Ökodörfer existieren mittlerweile weltweit, darunter auch welche in Argentinien, Kanada, Frankreich und Schweden – und das sind nur die offiziell bekannten, wohlgemerkt. Schon in den 60er Jahren begannen die ersten Pioniere, ihre Idee in die Praxis umzusetzen. Das Prinzip: eine Gemeinschaft zu gründen, die sich so weit wie möglich selbst versorgt und vor allem nachhaltig ist, auf allen Ebenen. Zu den vier Hauptpfeilern dieser Lebensphilosophie gehören das Soziale, das Kulturelle, das Wirtschaftliche sowie das Ökologische. Der Name ist dabei Programm, denn im Griechischen gilt das Wort „Oikos“ – also Öko – als zusammenfassender Begriff für Zuhause, Familie und Wirtschaftsgemeinschaft.

Auch im Großherzogtum hat die alternative Wohnweise Interesse geweckt. Auf Initiative des CELL („Centre for Ecological Learning Luxembourg“, Website) hin wurden in den vergangenen Monaten bereits sieben Infoveranstaltungen organisiert, die das Prinzip der Ökodörfer hierzulande vorstellen sollen. Die Erwartungen der Transition-Leute, die das CELL leiten, wurden dabei von Anfang an übertroffen. Mehr als 200 Zuhörer erschienen zu den ersten Konferenzen, allein am vergangenen Freitag waren es rund 60. Angetrieben wird die nationale Bewegung mittlerweile von drei Männern. Mark Chapman ist 24, Energie-Ingenieur und vehementer Vertreter des wirtschaftlichen Umdenkens. Herbert Hofer ist 52, Architekt und überzeugt von den gesellschaftlichen Vorteilen des ökologischen Bauens. Valentino Nardelle ist 30, Betreuer für Jugendliche mit geistiger oder körperlicher Behinderung und der „Humane“ im Bunde.

Veränderungsdrang

Kennengelernt hat sich das Trio bei einer der Konferenzen von CELL, seither verfolgt es gemeinsam dasselbe Ziel. Doch schon vor dem Wissen um Ecovillages war bei allen ein gewisser Drang zur Veränderung vorhanden. „Ich habe mich schon im Studium mit dem umweltfreundlichen Bauen beschäftigt und diesen Gedanken auch später in meinen Projekten umgesetzt. Vor anderthalb Jahren habe ich beschlossen, mich noch intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen“, erklärt Herbert. Besonders Thematiken wie Permakultur – also das Nachahmen von Funktionsweisen aus der Natur in der Landwirtschaft – und Bodenrecht beschäftigen den Deutschen aktuell sehr.

Auch Valentino setzt sich aktiv mit „neuem Wohnen“ auseinander. Vor vier Jahren entwickelte er ein starkes Interesse an der Verbindung zwischen Mensch und Natur und daran, wie sich diese am besten in den Alltag integrieren lässt: „Ich habe lange Zeit im Freien getanzt, dies aber meist alleine. Durch meine Arbeit hatte ich allerdings schon immer einen Hang zum Kontakte-Knüpfen mit anderen Menschen und wollte daher eine Gemeinschaft gründen.“ Lektüre über Ökodörfer in den USA und Europa konnte den jungen Luxemburger vom Konzept überzeugen – vor allem die Idee der „tiny houses“, also Minihäuser, gefällt ihm sehr.

Praktischer sieht Mark das Ganze. Sechs Jahre Erfahrung mit der Konstruktion sich selbstversorgender Häuser in Ungarn, ein Studium mit Schwerpunkt Energietechnik, die Arbeit als Energieberater für Großunternehmen – auf all das kann der 24-Jährige zurückgreifen, um seine Theorien zu stützen. Dabei sieht er die Technik allerdings nur als Mittel zum Zweck. So brauche es ein Umdenken, um wirklich nachhaltig zu leben: „Das Grundprinzip eines Ecovillage ist ja, den Einfluss, den wir Menschen auf die Umwelt haben, so gering wie möglich zu halten. Sei es durch geteilte Wohnbereiche, geringere Flächen zum Heizen oder ökologisches Baumaterial“, so Mark. Ein ganzheitliches Konzept also, bei dem allerdings auch das Zwischenmenschliche nicht vergessen werden darf: „Das wichtigste Wort ist Gemeinschaft. Die kleinste Form davon ist die WG. Man teilt sich die Aufgaben – und wenn es gut läuft, dann lebt jeder, also die Menschen um einen herum und man selbst, mit weniger Stress und verringert dabei auch noch die Auswirkungen auf die Umwelt.“

Mit der alternativen Lebensweise soll also nicht nur die Natur geschont werden, sondern auch der Mensch. „Bodenrecht ist in Europa eines der heißesten Eisen überhaupt. Dafür lässt sich Südamerika gut studieren, mit den wenigen Großgrundbesitzern, denen die gesamte Wohnfläche gehört. In Europa tendieren wir auch dazu, diese Richtung einzuschlagen, sodass junge Leute nicht mehr zu dem kommen, was früher mal möglich war“, meint Herbert.

Grundsätzlich ist der Architekt der Ansicht, dass Menschen im Kern dazu neigen, sich gegenseitig unterstützen zu wollen, diese Haltung heutzutage allerdings in unserer Gesellschaft nicht mehr kultiviert wird. Für ihn ist ein Ökodorf deshalb ein Ort der Möglichkeiten: „Nicht nur baulich gesehen. Jeder Mensch hat seine ganz eigenen Qualitäten und die sollen auch eingebracht werden, um die Gemeinschaft voranzutreiben und gemeinsam zu wachsen.“

Ort der Möglichkeiten

Auch Mark hat eine konkrete Vision von einem luxemburgischen Ökodorf: „Für mich wäre das idealerweise ein Ort, der schon existiert. Teils renoviert, teils neu gebaut. Vor allem aber mit viel Diversität.“ Gemeinschaftsgarten und -räume, „tiny houses“ für Einzelpersonen, große Wohngemeinschaften für geselligere Menschen, Wohnwagen und Zelte für die ganz Minimalistischen. Halt für jeden das, was er braucht. Bislang steht das Projekt noch in der Anfangsphase, jetzt muss erst mal die Bevölkerung in Bezug auf das Thema „Ökodorf“ sensibilisiert werden. An die Politik hat das Trio dennoch eine Bitte, wie Herbert verrät: „Beim ‚Äerdschëff‘ in Redingen gab es ja so einige Probleme – und wir hoffen, dass sich die Wege im Falle eines Ecovillage-Baus erleichtern werden. Der Staat arbeitet ja derzeit am Gesetz für Wohnbaugenossenschaften, aber es wäre wünschenswert, dass Luxemburg einfach für alle Möglichkeiten offen wäre.“

Zum Schluss bringt Herbert die Diskussion um Nachhaltigkeit, wirtschaftliches Umdenken und Ökodörfer noch mal auf den Punkt: „Ein wichtiger Aspekt beim Thema Wohnraum ist ja die Frage nach dem Platz. Wie viel Raum brauche ich eigentlich? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier genug Wohnfläche haben, diese nur schlecht verteilt ist. Bei einem Ökodorf wäre das anders.“ Ein Gedanke, der sich auch hierzulande langsam, aber sicher verbreitet.

Ob Luxemburg in den nächsten fünf Jahren ein eigenes Ecovillage besitzen wird, steht derzeit noch in den Sternen. Doch der erste Grundstein ist zumindest in den Köpfen der Bürger bereits gelegt.

Die Ökodörfer Europas