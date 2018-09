Der Großherzog organisiert nach den Wahlen die Regierungsbildung. Wie er das regelt, ist verfassungsrechtlich nicht festgeschrieben. In der Praxis greift er auf einen Informateur oder Formateur zurück. Seine Entscheidung ist dabei von nachhaltiger Bedeutung.

Wahlabend 2013: Die Spitzenkandidaten sitzen sich in der Elefantenrunde gegenüber. Es ist laut. Die Politiker verstehen ihr eigenes Wort kaum. Die RTL-Moderatoren müssen mehrmals an die Anwesenden in den Hallen der Luxexpo appellieren, doch bitte leiser zu sein. Und trotz dieser akustisch ungünstigen Verhältnisse geschieht Bemerkenswertes. Vor den Augen der Öffentlichkeit wird an einer Koalition gebastelt. An einer Koalition, wie sie Luxemburg bis dahin nicht kannte. Bereits zuvor hatte Etienne Schneider bei der LSAP-Wahlparty im Exit 07 öffentlich mitgeteilt, er werde Xavier Bettel in einer Dreierkoalition den Posten des Premierministers anbieten.

Jean-Claude Juncker hingegen verweist in der Runde auf die “verfassungsrechtliche Prozedur”: Erst müsse der Großherzog einen Formateur ernennen, dann könne verhandelt werden. Für alle ist klar, was Juncker damit meint: der Großherzog soll ihn zum Formateur, zum Regierungsbilder, ernennen. So wie bei den Wahlen zuvor. So wie es üblich ist. Schließlich ist die CSV stärkste Kraft im Land.

Doch es kam bekanntlich anders. Der Großherzog wartet ab. Drei Tage passiert nichts. Dann ernennt er keinen Formateur, sondern den Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs, Georges Ravarani, zum Informateur. Ravarani sondiert bei den Parteipräsidenten und überbringt dem Staatschef sein Bild der politischen Lage. Fünf Tage nach der Wahl ...