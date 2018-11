Die Nations League lässt Träume von Fußballzwergen wahr werden – auch die Aleksandre Karapetians. Noch vor ein paar Wochen war der Deutsch-Armenier am Boden zerstört und stand bei seinem Verein in Niederkorn am Scheideweg. Am letzten und vorletzten Spieltag des neuen Wettbewerbs traf er jedoch doppelt für die Heimat seiner Vorfahren. Jetzt schöpft „Kara“ neue Hoffnung und hat im kaukasischen Land einen ganz neuen Status erreicht.

Am 7. Oktober wurde Aleksandre Karapetian die ganze Härte des Fußballgeschäfts ins Gesicht geschmettert. Kurz zuvor war der Niederkorner Angreifer vom armenischen Verband für die Nations-League-Partien gegen Gibraltar und Mazedonien berufen worden. ...