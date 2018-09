Neun Monate nach seinem Amtsantritt feierte Rektor Stéphane Pallage am Freitag seine erste “Rentrée”, einen Semesterstart, der in den großen Linien auch schon seine Unterschrift trägt. Dies umso mehr, als der gebürtige Belgier, mit langjähriger kanadischer Erfahrung, laut eigenen Aussagen selbst mittlerweile “in Luxemburg angekommen ist”.

Während die Studenten erst ganz allmählich zum Frühstück antreten und die Räumlichkeiten in Augenschein nehmen, in denen sie die nächsten Jahre verbringen werden, ist in der obersten Etage der “Maison du savoir” bereits Hochbetrieb. Die Besucher geben sich die Klinke zum Büro des Rektors geradezu in die Hand. Dennoch wirkt Stéphane Pallage entspannt, weder der Besucherandrang noch der Beginn des neuen Studienjahres scheinen ihn zu stressen.

“Sorry, es geht nicht anders”, sagt er und bittet in sein Büro, von wo aus man einen wunderbaren Ausblick auf das neue Stadtviertel von Esch hat.

Tageblatt: Herr Rektor, Sie werden in einer knappen Stunde die Neuankömmlinge der Uni Luxemburg zum Anfang des Studienjahres hier in Belval begrüßen. Trägt diese “Rentrée” bereits Ihre Handschrift?

Stéphane Pallage: Ich hoffe doch sehr. Der Semesterstart an der Universität ist der Anfang von allem, er erlaubt alle Träume und Höhenflüge. Ich jedenfalls bin begeistert von dieser Uni, die ihren Studenten viele Perspektiven bietet und ihrem Ehrgeiz keine Grenzen setzt. Hier ist Platz für jeden ihrer Träume.

Ist diese Definition des Hochschulstudiums nicht allzu romantisch? Die Wirklichkeit ist doch viel härter?

Ich wehre mich gegen die Vorstellung, dass die Universität die Studenten aussondert, dass einem mit 18 Jahren als Erstes Angst vor einem Misserfolg gemacht wird. Natürlich muss man hart arbeiten, ...