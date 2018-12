Am Wochenende findet in Mamer der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Das ist an und für sich nichts Besonderes, wäre da nicht Nicole Gaasch. Die 79-Jährige ist so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt, findet der Markt doch auf Initiative des lokalen Interessenvereins statt, deren Präsidentin sie seit rund 20 Jahren ist.

Tageblatt: Wie geht es Ihnen so kurz vor ...