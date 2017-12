Kann es sein, dass die Tage zwischen Weihnachten und Silvester einigen Zeitgenossen nicht gut bekommen? Die Beamten der Polizei-Dienststelle am Luxemburger Hauptbahnhof werden diese Frage wohl bejahen. Denn sie hatten am Freitag am laufenden Band mit Unruhestiftern und Kuriositäten zu tun.

Um 14.45 Uhr rückten die Beamten das erste Mal aus. In einem Schnellimbiss in der Avenue de la Gare war ein Randalierer gemeldet worden. Dem Betrunkenen hatten offenbar die Burger nicht geschmeckt. Aus Protest hatte er begonnen, die Einrichtung des Restaurants auseinander zu nehmen. Die Beamten trafen ihn an, als er mit Stühlen um sich warf. Er wurde festgenommen.

Anzeige

Huhn in der Hose

Der nächste Randalierer-Einsatz folgte um 19 Uhr. Der Mitarbeiter eines Supermarkts hatte die Polizei gerufen, weil ein Besoffski sich weigerte, den Laden zu verlassen – und Kunden und Sicherheitsleute belästigte. Die Beamten nahmen den Randalierer fest. Auf der Wache unterzogen sie ihm einer Körperuntersuchung. Dabei stießen sie auf einige interessante Fundstücke. Unter anderem hatte der Mann ein verpacktes Hühnchen bei sich – versteckt in der Hose.

Um 22.30 Uhr besuchte das Sicherheitspersonal des Bahnhofs die Polizeidienststelle. Im Gepäck: ein Betrunkener. Der hatte im Bahnhof ein Pärchen angepöbelt. Auf der Wache stellte sich der Alkoholfreund stur und “kam keiner Aufforderung nach”, wie die Pressestelle der Police Grand-Ducale berichtet. Lediglich auf seinen Telefonanruf bestand er. Pech für den Randalierer: Die angerufene Person hatte wohl auch keine Lust auf ihn – sie weigerte sich, den Betrunkenen von der Wache abzuholen. Er durfte die Nacht in einer Arrestzelle verbringen.

Rache am Drogendealer

Am frühen Samstagmorgen dann der nächste Fall für die Luxemburgs tapfere Polizisten. Um 4 Uhr meldete eine Frau, dass “eine Person in der Rue de Strasbourg ihrem Mann etwas verkaufen wollte und anschließend zum Schlag ausholte”. Vor Ort fanden die Beamten den Gatten der Dame – aufgeregt und ziemlich betrunken. Offenbar war er von einem Drogendealer versohlt worden. Dieser war jedoch abgehauen. Der Mann bedrohte die Polizisten und betitelte sie als Feiglinge, “die sich nicht um die wahren Probleme kümmern” würden. Deshalb würde er “die Sache selbst in die Hand nehmen”.

Da er von seinem Vorhaben nicht abzubringen war, wurde er festgenommen.

Die Polizei weist darauf hin: “Die Zellen am Bahnhof sind mittlerweile alle belegt und für den nächsten Einsatz mussten die Lokale einer anderen Dienststelle eingesetzt werden.”