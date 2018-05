Mit diesem Duell hätte wohl keiner vor der Saison gerechnet. Am 27. Mai werden sich im Stade Josy Barthel im Finale der Coupe de Luxembourg der Racing und Hostert gegenüber stehen.

Für die Grün-Weissen aus dem “Gréngewald” ist es die erste Finalteilnahme der Vereinsgeschichte. Die US Hostert besiegte am Mittwochabend Wiltz mit 2:1. Die Treffer für die Elf von Trainer Henri Bossi erzielten Guillaume Mura (20.) und Admir Desevic (37.). In der 87. gelang Cleidir Neves der Anschlusstreffer.

Auf dem Verlorenkost sahen 761 Zuschauer ein packendes Halbfinale. Der Racing war über die gesamte Spieldauer überlegen und hatte auch die besten Gelegenheiten. Das Goldene Tor erzielte Hennetier in der 77. mit einem Weitschuss aus 25 Metern.

Auch für den Haupstadtverein wird es am 27. Mai zum ersten Endspiel der Vereinsgeschichte kommen. Déifferdeng 03 ist zum ersten Mal seit zehn Jahren im kommenden Sommer nicht in der Europa League vertreten. In der Meisterschaft hat der Südverein nur noch die theoretische Chance auf eine Teilnahme.