Bei Bauarbeiten am „Scholesch Eck“ an der Kreuzung von der rue de la Libération und rue d’Alzette in Esch ist am Donnerstagmorgen wohl etwas schiefgelaufen – und zwar eine mittelgroße Menge Beton. Anstatt in der extra dafür angefertigten Form landete der frisch angerührte Baustoff mitten auf der rue de la Libération.

Die Form, in die der Beton zuvor geschüttet worden war, hatte offenbar ein Leck. Daraus schwappte die dickflüssige Masse auf die Straße. Die Bauarbeiter standen verdutzt daneben, einer watete durch den Betonsumpf. Gefahr, stecken zu bleiben, lief er dabei nicht: Bei einer idealen Temperatur von 12 Grad Celsius braucht Beton immerhin ganze 28 Tage, um auszuhärten. Den Arbeitern blieb also genügend Zeit, die Schweinerei zu entfernen.

MH