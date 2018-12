Django ist schwul. Das stört den ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser. Mit einer parlamentarischen Anfrage hat der Politiker ungewollt eine Solidaritätswelle mit der LGBTI-Community in Luxemburg ausgelöst.

Panther Lucky und Tiger Pascha sollten mit ihrem Dompteur eigentlich in einem bekannten Zirkus auftreten, als sie plötzlich von einer Gruppe Seehunden ausgelacht werden. Der Dompteur, der sich wegen der Aufregung vor dem Auftritt hysterisch benimmt und auch noch Parfüm benutzt, wird von den Tieren als schwul bezeichnet. Lucky und Pascha wollen nicht mehr mit ihrem Dompteur zusammenarbeiten und verkriechen sich in eine Bar, die einem Känguru namens Django gehört.

Hier fühlen sie sich wohl. Django ist muskelbepackt und riecht nach Schweiß – richtig männlich eben. Was weder Lucky noch Pascha wissen: Ihr Dompteur ist gar nicht schwul. Django dagegen schon. “Ein Känguru wie du” spielt mit Vorurteilen und soll zeigen, dass nichts ist, wie es scheint. Das Buch des deutschen Schriftstellers Ulrich Hub ist eigentlich schon drei Jahre alt. Nun hat es in Form eines Theaterstückes in Luxemburg für reichlich Aufsehen gesorgt.

“Heterosexuelle, natürliche Familien”

Vor zwei Wochen hat der ADR-Abgeordnete Fernand Kartheiser eine parlamentarische Anfrage gestellt. “Besorgte Eltern” hätten ihn wissen lassen, dass sich Kinder eines sechsten Schuljahres das Stück ansehen mussten. “Ist es im Unterrichtsplan vorgesehen, dass Kinder ein Theaterstück über Homosexualität sehen müssen?”, will er wissen. Und: “Ist es auch vorgesehen, dass Kindern Theaterstücke über heterosexuelle, traditionelle und natürliche Familien gezeigt werden, in denen dieses Lebensmodell positiv dargestellt wird?” Kartheiser unterstellt damit homosexuellen Familien, “unnatürlich” zu sein.

Die parlamentarische Anfrage wurde vor einer Woche gestellt. Die ADR selbst teilte die Anfrage wenig später in den sozialen Medien und fragte, ob es wirklich notwendig sei, dass Kinder in dem Alter mit Homosexualität konfrontiert werden. Mittlerweile hat die Anfrage eine Solidaritätswelle in Luxemburg ausgelöst. In den sozialen Medien sind viele Nutzer schockiert über den Ton des Abgeordneten. “Was bin ich froh, dass ich, im Gegensatz zu Herrn Kartheiser, in einer aufgeklärten Welt lebe”, schreibt beispielsweise ein Nutzer.

“Der verstaubte Fernand Kartheiser”

Am Freitag hat Bildungsminister Claude Meisch (DP) Kartheisers Anfrage beantwortet. Er verweist auf Artikel 1 der Menschenrechtserklärung: “Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.” Es sei die Aufgabe der Schule, den Kindern die Menschenrechte zu vermitteln. Das Projekt “Ein Känguru wie du” würde dies ermöglichen, weil die Geschichte “Vorurteile, Klischees, Intoleranz und Ausgrenzung” bekämpfe.

Mittlerweile hat auch das Kasemattentheater, in dem das Stück aufgeführt wurde, reagiert. Das Theater sei stolz auf seine fortschrittliche Tradition der Offenheit, Toleranz und Menschlichkeit. “Kultur und vor allem Theater sind da, damit das Publikum die Möglichkeit hat, unsere Gesellschaft aus verschiedenen Perspektiven zu sehen.” Das sei etwas, was der “verstaubte Fernand Kartheiser mit seiner homophoben parlamentarischen Anfrage wohl leider nie verstehen wird”.

Keine Reaktion von Fernand Kartheiser

Die LGBTI-Vereinigung “Rosa Lëtzebuerg” schrieb in einer Pressemitteilung, dass “Homophobie, Transphobie sowie Aussagen und parlamentarische Anfragen wie diese” keinen Platz in unserer Gesellschaft haben dürften. Es sei eine langjährige Forderung von ihnen gewesen, dass LGBTI in der Schule stärker thematisiert werden solle. Dies garantiere eine bestmögliche Aufklärung, nur so könne Diskriminierung verhindert werden.

Als Reaktion auf die Anfrage hat der Grafikdesigner Cliff Ross ein Symbol für Facebook-Profilfotos erstellt. Darauf ist ein springendes Känguru mit der Regenbogenflagge zu sehen. Ein Template, das an diesem Wochenende von zahlreichen Menschen auf Facebook genutzt wurde. Auch viele Politiker haben reagiert. Sei es, indem sie die Antwort von Bildungsminister Claude Meisch geteilt oder eigene Solidaritätsbekundungen geschrieben haben. Fernand Kartheiser hat seinerseits bisher nicht auf die Homophobie-Vorwürfe reagiert.