„Mitgefangen, mitgehangen“ wäre auch ein möglicher Titel für diesen Meinungsbeitrag gewesen, erschien uns dann aber zu absolut, zu endgültig und hoffnungslos.

Es geht um die Sozialdemokratie, die europäische, die tief in der Krise steckt, aber auch um die luxemburgische, die nicht isoliert steht und somit mit SPD, Labour und anderen „Schwestern“ quasi alle Hochs und Tiefs miterlebt und durchlebt.

Allein in den letzten paar Tagen nutzten mehrere LSAP-Politiker die Spalten unserer Zeitung, um über die Zukunft ihrer Partei und die der Sozialdemokratie zu sinnieren. Viel Richtiges und nach vorne gerichtete Selbstkritik waren in den Beiträgen zu lesen, sei es in der Stellungnahme der Partei-Linken (aus den Federn von Nando Pasqualoni und Nico Wennmacher), dem Beitrag von Fabio Spirinelli oder den „Denkanstößen“ von Franz Fayot.

Einig sind sich alle Autoren darüber, dass das Wahlresultat vom 14. Oktober ein historisch schlechtes für die sozialdemokratische Partei war, dass der Abwärtstrend gestoppt werden muss und dass dies jetzt geschehen muss.

Was die drei Analysen ebenfalls gemeinsam haben, ist die unterschwellige bis ganz klar formulierte Feststellung, dass ein linkes Gegenprojekt zum Neoliberalismus fehlt, dass es zum mittelfristigen Überleben ideologisch nicht reicht, die schlimmsten Auswüchse der zunehmenden Individualisierung einzudämmen, also mittels Rückzugsgefechten zu versuchen, einen letzten Rest von wahlrelevanter demokratischer Unterstützung zu retten und sich so bis zur nächsten Abstimmung zu schleppen, bei der es dann noch schlimmer kommen wird.

In der Tat: Zu lange hat die Sozialdemokratie an die Überlebensfähigkeit einer sozialen Marktwirtschaft geglaubt, daran, dass es nur eines legislativen Regelwerks bedarf, um den Kapitalismus quasi am Zügel halten zu können.

Dies funktionierte wohl auch eine Zeit lang, tut es aber seit dem fehlenden Gegengewicht nach dem Fall der innerdeutschen Mauer immer weniger.

Selbst im reichen Luxemburg mit großem Finanzpotenzial für ausgleichende Sozialtransfers wachsen die Unterschiede zwischen Arm und Reich, die soziale Horrorvision von „working poor“ hat bereits Gestalt angenommen. Der globale Kapitalismus, dies hätten die sozialdemokratischen Politiker bereits vor Jahren merken können und müssen, kann allein durch nationale Gesetze nicht gezügelt werden; er ist schlichtweg zu stark geworden und frisst sich demnach ungezügelt durch den ebenso globalen Markt. Auch die LSAP hat sich in diesem Umfeld einfangen lassen. Ob sie definitiv „gehangen“ werden wird, hängt auch von ihr ab …

Eine gesellschaftliche Gegenbewegung muss also her, sollen moralische Ziele wie Solidarität und das Streben nach einem „guten Leben“ für viele von den Bürgern als Alternative zu Individualität, Egoismus und Rücksichtslosigkeit, also jenen Untugenden, die in Wirtschaft und Unternehmertum Erfolg versprechen, betrachtet werden.

Oder wie Franz Fayot schreibt: „Durchsetzungskraft und die Fähigkeit, radikale und glaubhafte Lösungen und Antworten auf die Sorgen und Ängste der Menschen in einer globalisierten und sich rasant verändernden Welt formulieren.“

Sollte dies gelingen, wird es auch wieder mit den Wahlergebnissen klappen …