Am Wochenende lud Luxexpo The Box zur 28. Ausgabe der Tourismusmesse „Vakanz“. Dieses Schaufenster für Tourismustrends ist zu einem wahren Publikumsmagnet der Großregion geworden.

Auf 17.000 Quadratmetern waren an diesen drei Tagen rund 200 Urlaubsexperten vor Ort und gaben Auskunft über Tausende von Reisezielen und Angeboten. Letztes Jahr fanden 29.000 Besucher den Weg zur „Vakanz“-Messe, ein Rekord, der aller Voraussicht nach in diesem Jahr geknackt wurde.

Die Vakanz 2019 1 von 63

„Dieses Jahr steht der Aktivurlaub im Mittelpunkt und dabei insbesondere der ’Fitcation‘-Trend, also aktiver Urlaub, der Sport und Erholung gleichermaßen verbindet. Zusätzlich zu den klassischen Urlaubsangeboten präsentieren unsere Aussteller daher exklusive Konzepte, die es den Besuchern ermöglichen, neue Aktivitäten auszuprobieren und sich zu entspannen“, erklärte Morgan Gromy, CEO von Luxexpo The Box. Ein großer Trend im Jahr 2019 ist die Abwechslung zwischen eher sportlichen Aktivitäten, kulturellen Entdeckungen und langen Erholungsphasen in ein und demselben Urlaub. So werden die Erwartungen aller Besucher erfüllt. Ob Urlaub mit der Familie, als Paar, allein oder mit Freunden: Ein „Fitcation“-Angebot lässt ihren Geist und Körper wieder zu Kräften kommen. Es gibt Angebote für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel.

Neben Canyoning, Stand-up-Paddling, Cross-Mountainbiking, Klettern, Rafting oder Tauchen passt auch eine Radreise in Luxemburg oder Europa in dieses Konzept und erlaubt, vermeintlich bekannte Regionen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten mit ausreichend Zeit, um den Blick für Land, Leute und Landschaft zu öffnen. Dabei werden sowohl soziale als auch ökologische Kriterien beachtet. Wandern im Müllerthal ist ein weiteres Angebot für nachhaltige und preiswerte Erholung. Der neu gestaltete Stand „Visit Luxembourg“ zeugte von der dynamischen Zusammenarbeit aller Akteure des Tourismus-Sektors im Großherzogtum und setzte das Reiseziel Luxemburg gekonnt in Szene.

Luxexpo The Box bot mit dieser 28. Ausgabe wieder ein einzigartiges Besuchserlebnis. Jede der drei Messehallen widmete sich einem Thema und präsentierte ein gastronomisches, festliches und spielerisches Angebot.

Die Dekoration und die Aussteller in ihren jeweils landestypischen Trachten versprühten Vorfreude auf den nächsten Urlaub und vermittelten vor allem Lust auf neue Reiseziele, ganz gleich ob mit Flugzeug, Bus, Bahn, Schiff, Auto, Camper, Rad oder zu Fuß.

Während der gesamten Messezeit gab es Unterhaltung für Groß und Klein mit Gewinnspielen, Tombolas, Simulatoren, Luxiclub und Happyland. ph