Leser haben sich beim Tageblatt gemeldet – und beeindruckende Fotos geschickt. Sie zeigen einen roten Lichtschein, der am Montagabend am Himmel über Esch/Alzette zu sehen war. Haben etwa Polarlichter dem Luxemburger Süden einen Besuch abgestattet? Eher nicht – meint zumindest der Hobby-Meteorologe Philippe Ernzer von Météo Boulaide. “An diesem Tag gab es keinen Sonnensturm, der ein solches Phänomen hätte auslösen können.”

Ernzer hat eine andere Erklärung: “Aus meiner Sicht könnte es Licht vom Boden gewesen sein, das an der Unterseite der Wolken reflektiert wurde”, sagt er. In der Nacht von Montag auf Dienstag war es nämlich bewölkt. Das sei auch ein weiterer Grund dafür, dass es “ziemlich unwahrscheinlich” sei, dass die Menschen in Esch tatsächlich ein Polarlicht beobachten konnten.

Polarlichter gab’s auch schon in Luxemburg

Ein Ding der Unmöglichkeit sind die Phänomene aber am Himmel über Luxemburg nicht. 2015 und 2017 schossen Hobbyfotografen beeindruckende Bilder von Polarlichtern – allerdings im Luxemburger Norden. Damals gab es besonders starke Sonneneruptionen. Diese sind nämlich für die Himmelslichter verantwortlich: Bei Ausbrüchen auf der Sonne werden große Mengen geladener Teilchen ins All geschleudert. Erreichen Sie die Erde, interagieren sie mit der Atmosphäre und verbeulen das Magnetfeld. Das kann im Extremfall sogar Strom- und Handynetze lahmlegen – oder eben bunte Lichter an das nächtliche Firmament zaubern. Dass die Polarlichter meist an den Polen auftauchen, liegt daran, dass die Sonnenteilchen eben dort vom Magnetfeld der Erde hingelenkt werden.

Die Chancen, ein solches Himmelsspektakel im Luxemburger Süden zu beobachten sind also ziemlich klein. War die Leuchterscheinung am Montagabend also nur die eine Autobahn, ein Stahlwerk oder eine Siedlung, die an den Wolken reflektiert wurde? Für echte Romantiker hat Wetterfrosch Philippe Ernzer noch einen anderen Erklärungsansatz für das “Luxemburger Polarlicht”: “Es könnte auch eine größere Sternschnuppe gewesen sein, die oberhalb der dünnen Wolkenschicht vorbeigehuscht ist”, sagt er.

