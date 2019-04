Die Festivalsaison steht vor der Tür. Bei allen größeren Veranstaltungen stehen die Headliner und zum Teil sogar schon die Tagesverteilung fest. Grund genug, die aktualisierte Version der Tageblatt-Festivalkarte 2019 zu präsentieren, zumal auch der Vorverkauf in seine heiße Phase geht. Auf dieser Seite sind die wichtigsten und populärsten mehrtägigen Festivals im Umkreis von 350 Kilometern von Luxemburg zusammengefasst. Wie immer ohne Anspruch auf Vollständigkeit, denn Musikfestivals gibt es inzwischen wie Sand am Meer.

Tomorrowland

 Boom (250 km)

 19.-21. und 26.-28. Juli

 Electro: Steve Aoki, Martin Solveig, David Guetta, The Chainsmokers, Armin van Buuren

 ausverkauft

 www.tomorrowland.com

Les Ardentes

 Liège (170 km)

 4.-7. Juli

 Alternative: Black Exed Peas, Pusha-T, Young Thug, Hocus Pocus, Booba …

 132,50 Euro

 www.lesardentes.be

Graspop

 Dessel (270 km)

 21.-23. Juni

 Metal: Slayer, Slipknot, Kiss, Within Temptation, Slash, Disturbed, Def Leppard …

 210 Euro

 www.graspop.be

Fortarock

 Nijmegen (310 km)

 1.-2. Juni

 Metal: Amon Amarth, Enslaved, Hammerfall, Children Of Bodom …

 85 Euro

 www.fortarock.nl

Pinkpop

 Landgraf (210 km)

 8.-10. Juni

 Rock/Pop: Mumford & Sons, The Cure, Lenny Kravitz, Armin van Buuren, Fleetwood Mac …

 230 Euro

 www.pinkpop.be

Rock Werchter

 Werchter (240 km)

 27.-30. Juni

 Rock/Pop: Pink, The Cure, Tool, Mumford & Sons, Muse, Macklemore …

 243 Euro

 www.rockwerchter.be

Dour Festival

 Dour (250 km)

 10.-14. Juli

 Alternative/Dance: Cypress Hill, Damso, Orelsan …

 170 Euro

 www.dourfestival.be

W-Fest

 Waregem (300 km)

 15.-18. August

 Classic Rock: The Stranglers, The Human League, Nik Kershaw, Howard Jones, Jimmy Summerville …

 220 Euro

 www.w-festival.com

Summerjam

 Köln (230 km)

 5.-7. Juli

 Reggae/Hip-Hop: Cypress Hill, Jimmy Cliff, Bonez MC & RAF Camora…

 139 Euro

 summerjam.de

Rock am Ring

 Nürburgring (130 km)

 7.-9. Juni

 Rock/Pop: Die Ärzte, Tool, Slipknot, Slayer …

 189 Euro

 www.rock-am-ring.com

E-Lake

 Echternach (30 km)

 9.-11. August

 Rock/Electronic: Bosse, Motrip, Cosmic Gate …

 Gratis

 www.e-lake.lu

FFYS

 Kirchberg (0 km)

 25.-26. Mai

 noch keine Namen bekannt

 49,05 Euro

 www.ffys.lu

Main Square

 Arras (350 km)

 5.-7. Juli

 Rock/Pop: Macklemore, Ben Harper, Cypress Hill …

 nur noch Tagestickets

 mainsquarefestival.fr

Rock en Seine

 Paris (350 km)

 23.-25. August

 Rock/Pop: The Cure, Foals, Eels, Major Lazer, Aphex Twin …

 159 Euro

 www.rockenseine.com

Eurockéennes

 Belfort (300 km)

 4.-7. Juli

 Rock/Pop: Smashing Pumpkins, Slash, Weezer, Jain, Parkway Drive …

 163 Euro

 www.eurockeennes.fr

Rocco del Schlacko

 Püttlingen (90 km)

 8.-10. August

 Rock: Fanta4, The Offspring, Bullet For My Valentine …

 98 Euro

 www.rocco-del-schlacko.de

Nature One

 Kastellaun (140 km)

 2.-4. August

 Dance: Paul van Dyk, Angerfist, ATB …

 95,70 Euro

 www.nature-one.de