Blumen, Pralinen oder etwas Selbstgebasteltes – das sind die klassischen Geschenke zum Muttertag, der hierzulande am zweiten Sonntag im Juni gefeiert wird. Im Vorfeld haben wir uns mit Mex (8) und seiner Mama Sandra (45) unterhalten: Sie sind Mutter, Sohn, beste Freunde – und oft auch Komplizen.

DER SOHN: “Mama ist die Beste!”

Mex, was ist Muttertag für dich?

Mex: Das ist ein Fest nur für die Mütter. An diesem Tag soll man seine Mama besonders glücklich machen und ihr z.B. etwas Schönes schenken. Es gibt aber auch Kinder, die keine Mama haben. Für die ist es ein trauriger Tag.

Was findest du an deiner Mutter gut?

Sie ist immer lieb und schreit nicht oft mit mir. Außerdem ist sie immer für mich da und man kann gut mit ihr spielen und eine schöne Zeit haben.

Gibt es was, das dir nicht gefällt an deiner Mama?

Nö. Ich habe Papa auch gerne, aber Mama ist die Beste.

Was tust du gerne mit deiner Mutter?

Da gibt es vieles. Wir spielen oft Gesellschaftsspiele. Auch mit der Nintendo Switch spielen wir oft zusammen. Ich gehe aber auch gerne mit ihr in den Wald spazieren. Dann nehme ich immer ein Messer mit und schnitze. Ich lese auch gerne, vor allem Sachbücher und Rollenspielbücher. Dann kann Mama auch mitmachen.

Auch die Reisen mit Mama sind cool. Wir waren schon in Spanien. Im Dezember fliegen wir in die USA. Darauf freue ich mich riesig. Wir gehen auch oft auf Mittelalterfeste. Das ist cool.

* Mex ist acht Jahre alt, lebt in Esch und besucht die 3. Klasse der „Groussgaass“-Schule.

DIE MAMA: “Er ist ein Mustersohn”

Was ist Muttertag für dich?

Sandra: An dem Tag soll man seine Mutter ehren, weil sie ja immer viel für einen tut und immer für einen da ist. Aber im Grunde sollte jeder Tag Muttertag sein.

Was magst du an deinem Sohn?

Mex hat das Herz am rechten Fleck. Er ist immer gut gelaunt. Morgens, wenn er aufsteht, oder abends, wenn er ins Bett geht, hat er immer ein Lächeln auf den Lippen. Ich habe ihn auch noch nie mit jemandem streiten gesehen und ich muss mich quasi nie über ihn aufregen. Ich hoffe, dass dies so bleibt (lacht).

Gibt es auch etwas zu bemängeln?

Nein. Wenn ich das jemandem erzähle, wird mir oft nicht geglaubt, aber es gibt wirklich nichts zu beanstanden. Mex ist autonom und pflichtbewusst. Er steht morgens auf, macht sich für die Schule zurecht und hat auch keine Probleme, seine Hausaufgaben sofort zu erledigen. Er ist ein Mustersohn.

Was sind eure gemeinsamen Lieblingsbeschäftigungen?

Wir gehen oft raus in die Natur. Mex bewegt sich gerne, läuft und klettert. Ich will ihn deshalb in einem Leichtathletikverein anmelden. Reisen tun wir auch oft. Wir waren bereits im Europapark, in London, in Eurodisney. Bei unserer Reise in die USA Ende des Jahres werden wir Las Vegas, San Diego und den Grand Canyon entdecken. An diesem Wochenende steht ein Besuch des Technikmuseums in Speyer (D) auf dem Programm. Wir besuchen gerne Museen. Aber wir lesen auch viel zusammen, u.a. Rollenspielbücher, und hören oft Musik. Mex liebt Rock ’n’ Roll, tanzt aber auch auf Hip-Hop. Meine Musikrichtung ist aber eher Metal.

* Sandra (45) lebt mit ihrem Sohn in Esch und arbeitet in der Anzeigenabteilung unseres Medienhauses.