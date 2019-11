Für Paul Heber, Kommunikationsleiter bei der Unicef, ist die Konvention für Kinderrechte nicht einfach nur eine Charta, die man sich an die Wand hängen sollte. Tatsächlich haben alle Länder der Welt diese Konvention ratifiziert – außer die USA. Die Unterschrift bedeute aber nicht, dass dann alles gut werde, so Heber im Gespräch mit dem Tageblatt.

Somalia habe das Abkommen als zweitletztes Land ratifiziert. Die USA nicht. Und dennoch würden die Kinderrechte in den Vereinigten Staaten um einiges mehr respektiert als in Somalia. „Und in Luxemburg gibt es eine relative Kinderarmut“, so Heber. Luxemburg habe auch ein Problem mit Gewalt bei Kindern. Beides sind Themen, die eigentlich von der Konvention abgedeckt sind.

Heber will die Konvention aber nicht schlechtreden. Im Gegenteil. Denn sie sei eine sehr wichtige legale Basis, um zu arbeiten. Denn jedes Land, das die Charta ratifiziert hat, muss sich in der Folge an gewisse Regeln halten. Auch Luxemburg. Zum Beispiel müssen diese Länder alle paar Jahre einem Komitee Rede und Antwort stehen, wie es um die Kinderrechte steht. Als Ergänzung zu den Regierungsantworten geben einige NGOs, darunter auch die Unicef, Zwischenberichte heraus. „Denn: Es ist immer einfach, sich selbst zu überprüfen und zu sagen, es ist alles okay“, so Heber.

Die unsichtbaren Probleme

Die Unicef beschäftigt sich seit Langem mit den Problemen Armut, Gewalt und Bildung in Luxemburg. Diese drei Themen, die mit den Kinderrechten zusammenhängen, seien besonders wichtig, da es sich laut Heber um sogenannte „unsichtbare Probleme“ handelt. „Wir leben hier alle ein wenig in unserer Glaskugel“, so Heber. „Einige Dinge sehen wir einfach nicht. Wir bekommen den Querschnitt durch die Gesellschaft nicht jeden Tag mit.“ Deshalb versuche die NGO, auf genau diese Dinge aufmerksam zu machen.

Ich weiß noch, als wir vor mehreren Jahren darüber gesprochen haben, hat uns die Presse nicht geglaubt, dass es Armut in Luxemburg geben würde. – Paul Heber, Kommunikationsleiter bei Unicef

„Ein Kind, das in Luxemburg als arm gilt, wird oft sozial ausgeschlossen“, sagt Heber. Diesem Kind bringe es nichts, wenn man sage: „Du hast aber wenigstens ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen.“ In Luxemburg gebe es Kinder, die nicht ins Kino dürfen, die geschlagen werden, die kein eigenes Zimmer oder keinen Wintermantel haben. Für Heber ist es wichtig, dass wir die Probleme vor unserer eigenen Haustür auch als solche sehen und nicht anfangen, zu relativieren, wenn es kompliziert zu werden beginnt. „Ich weiß noch, als wir vor mehreren Jahren darüber gesprochen haben, hat uns die Presse nicht geglaubt, dass es Armut in Luxemburg geben würde.“ Für Eltern sei es sehr schwierig, zu sagen, ich stelle mich nun mit meinem Kind mittags in die Reihe, um etwas in den Bauch zu kriegen. Sich dies einzugestehen, sei sehr bitter. „Und die Stigmatisierung von Armut und sozialer Exklusion ist brutal“, so Heber. Nicht nur in Luxemburg, sondern immer. Das sind die gesellschaftlichen Herausforderungen, auf die Unicef aufmerksam machen will.

Beim Thema Armut seien aber Fortschritte erkennbar, so Isabelle Hauffels von Unicef gegenüber Tageblatt. Sie nennt das Einkommen zur sozialen Eingliederung (Revis), Familienzulagen und den Elternurlaub. Dennoch könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den Statistiken erkennen, welche Auswirkungen diese Maßnahmen tatsächlich haben. Deshalb müsse man dies im Auge behalten.

Kein Aktionsplan für Kinderrechte

Heber sagt, dass die Kinderrechte nicht nur am heutigen Mittwoch gelten, sondern das ganze Jahr über. „Heute geht es darum, uns Gehör zu verschaffen.“ Dieser Tag sei wichtig, um uns daran zu erinnern. Gestern überreichte die Unicef einen Bericht zur 30-jährigen Konvention der Kinderrechte an Premier Xavier Bettel. Dort wird zusammengefasst, was sich in den Jahren seit der Ratifizierung in Luxemburg getan hat. Heute Abend wird zudem das Ombudskomitee für die Rechte der Kinder einen Bericht zur Lage dieser Rechte in Luxemburg vorstellen.

In Luxemburg gibt es keinen Aktionsplan für Kinderrechte. Das ist ein großes Problem. – Isabelle Hauffels, Unicef

Isabelle Hauffels hat an dem Bericht der NGO mitgeschrieben. Sie sagt, dass es in Luxemburg keinen Aktionsplan für Kinderrechte gebe. „Das ist ein großes Problem.“ Ein solcher Aktionsplan sei von Anfang an ebenfalls vom Komitee für die Rechte der Kinder gefordert worden. „Wir haben zwar einen Jugendpakt, aber der adressiert sich an junge Menschen von 12 bis 25 Jahren“, so Hauffels. Was das Komitee fordere, sei ein Aktionsplan für Kinder von 0 bis 18 Jahre, der die gesamten Kinderrechte beinhalte. „Das ist etwas, was es in Luxemburg noch immer nicht gibt.“ Auch gebe es kein öffentliches Budget für Kinder. Ein solches würde nicht publiziert werden und demnach könne man nicht einsehen, wie hoch die Ausgaben in Bezug auf die Kinderrechte lägen.

Ein weiteres Problem in Luxemburg sei die Datenerhebung, so Hauffels. Zu vielen Fragen gebe es keine Daten. Oder man müsse diese an verschiedenen Stellen zusammensuchen, da es kein kohärentes System gebe, um Daten zu erfassen. Laut Heber sei es wichtig, Statistiken zu haben, auf deren Basis man arbeiten könne. Es bringe nicht viel, mit Statistiken von 2012 die Probleme von 2020 anzugehen. „Leider ist das aber oft die Realität. Bereits vor Jahren appellierten wir an die Regierung, einfach mal die Daten zu sammeln.“ In Zwischenzeit habe sich dies verbessert. In neueren Berichten über industrialisierte Länder tauche nun auch Luxemburg mittlerweile auf. „Vor zehn Jahren haben wir da noch oft gefehlt, weil es dazu keine Daten gab“, so Heber. Nur so könne man sich vor Augen führen, dass es überhaupt ein Problem gibt. „Sonst bleiben wir beim Subjektiven oder Erlebten und das bringt keinem etwas.“

Ein Adventskalender für die Regierung

In ihrem Bericht hat die Unicef zum 30-jährigen Bestehen der Konvention für Kinderrechte 30 Empfehlungen an die Regierung ausgesprochen. Neben dem Aktionsplan für Kinderrechte und der Datenerhebung befindet sich darin auch die Empfehlung, Kinderrechte in die Lehrpläne zu integrieren, damit Kinder und Jugendliche wissen, was für Rechte ihnen eigentlich zustehen. Auch Professionelle, die mit Kindern arbeiten, sollten einen solchen Kurs zwingend belegen. Bislang gibt es einen solchen spezifischen Kurs nicht.

Kinder stellen nicht die Regeln auf. Und dennoch sind sie diejenigen, die am schnellsten darunter leiden. – Paul Heber

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Partizipation der Kinder. Laut Hauffels hat sich in den vergangenen 30 Jahren in diesem Bereich viel getan: „Wir haben das Jugendparlament, Schulräte in den Gymnasien, das (nationale) Schülerkomitee.“ Dennoch gebe es noch nicht genug Möglichkeiten für Kinder unter 14 Jahren, um sich zu beteiligen. In vereinzelten Gemeinden gebe es Kindergemeinderäte. „Wir finden, dass es ein viel größeres Angebot geben müsste, wo sich Kinder aktiv beteiligen, können damit sie ihre Meinung hier in Luxemburg sagen können“, so Hauffels. „Denn Kinder stellen nicht die Regeln auf. Und dennoch sind sie diejenigen, die am schnellsten darunter leiden“, so Heber.

Für ihn sind die 30 Empfehlungen an die Regierung ein wenig wie ein Adventskalender für die letzten Wochen des Jahres. „Dann können sie sich jeden Tag etwas heraussuchen“, meint er mit einem Lachen.

#GoBlue Um den Weltkindertag zu zelebrieren, hat die Unicef eine weltweite Aktion gestartet. In vielen Städten werden Gebäude und öffentliche Plätze blau beleuchtet. Auch werden die Schüler in manchen Schulen Blau tragen. Letztes Jahr sei in Luxemburg nur die Chamber blau angestrahlt worden. Dieses Jahr seien es laut Paul Heber von der Unicef 42 Plätze und Gebäude quer durch Luxemburg. Darunter befinden sich Rathäuser, Theater, die Philharmonie, die place d’Armes und Wassertürme. Einige werden die ganze Woche über beleuchtet, andere nur am eigentlichen Weltkindertag abends.

Die Konvention In Luxemburg wurde die Konvention für Kinderrechte 1993 ratifiziert. Laut Claude Janizzi, Verantwortlicher für Kinderrechte im Bildungsministerium, wurde die Konvention in der Folgezeit durch drei zusätzliche Texte ergänzt. „Diese Texte haben der Konvention einige Elemente hinzugefügt, die in der Basis-Charta nicht ausreichend entwickelt waren“, so Janizzi auf einer Konferenz am 8. November zum Thema Kinderrechte. Dazu gehöre die Situation der Kinder in bewaffneten Konflikten; die Konvention sehe ein Alter von 15 Jahren vor, um Soldat zu werden und in Konflikte gesendet zu werden. In einem zusätzlichen Protokoll wurde das Alter auf 18 Jahre erhöht. Der zweite Zusatztext geht auf den Handel und die Prostitution Minderjähriger sowie die Pornografie in Bezug auf Kinder ein. Der dritte Text gesteht den Kindern die Inanspruchnahme von Rechtsmitteln zu. „Wenn ein Kind in Luxemburg sämtliche juristischen Mittel ausgeschöpft hat und in der Folge auch vor dem Europäischen Gerichtshof die Durchsetzung seiner Rechte nicht erlangen konnte, dann hat es das Recht, sich an das Komitee für Kinderrechte in Genf zu wenden“, so Janizzi.