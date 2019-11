Das Wetter hält laut Meteolux für Luxemburg heute zwar Grund zur Aufregung, allerdings wenig Aufregendes bereit. Am Dienstag, 5. November, weht eine schwache Brise mit maximal 10 km/h aus Süden bis Südwesten, die Temperaturen erreichen mittags stellenweise 10 Grad und fallen in der Nacht auf 3 Grad. Auch der Blick in den Himmel ist wenig erhellend: Eine dichte Wolkendecke lässt nur vereinzelt die Sonne durchscheinen, kann sich allerdings auch nicht zu richtigem Regen durchringen. Es bleibt bei einer gewissen nieselnden Feuchtigkeit.

Auch am Mittwoch liegt die feuchte Herbstkälte noch über dem Land. Der Morgen bleibt trocken, am Nachmittag schleichen sich wieder vereinzelte Regenschauer ein. Die Temperaturen sinken auf 2 Grad in der Nacht und erreichen tagsüber noch maximal 9 Grad. Dem Wind fällt auch wenig Neues ein und er weht unvermindert mit schwachen 10 bis 15 km/h aus Südwesten und Westen.