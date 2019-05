Seit Monaten kriselt es in der Führung der jungen Fusionsgemeinde Helperknapp. Neun von insgesamt 13 Ratsmitgliedern forderten die Demission von Bürgermeister Paul Mangen sowie der drei Schöffen Eicher, Mathekowitsch und Ludwig. Ein akuter Mangel an Transparenz und Weitsicht waren u.a. die Gründe hierfür.

Mittlerweile hat Paul Mangen demissioniert, doch die drei genannten Schöffen hielten an ihren Ämtern fest. In der letzten Gemeinderatssitzung sollte ein neuer Bürgermeister gewählt werden, doch es lag keine Kandidatur vor.

Am Donnerstag Abend fand eine Gemeinderatssitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wie wir am späten Abend in Erfahrung bringen konnten, wurden in dieser Sitzung nicht nur ein neuer Gemeindetechniker und ein neuer Gemeindebeamter für das Sekretariat gewählt, sondern ebenfalls ein neuer Bürgermeister, und zwar in der Person des 35-jährigen Frank Conrad. Conrad war bis dato einer der neun vorerwähnten Oppositionsräte, ist von Beruf Versicherungsagent und setzt sich schon seit langem für die Kommune ein, sei es im Rat oder auch in einigen beratenden Kommissionen.

„Unsere Gemeinde soll nicht mehr weiter brachliegen“, so der einstimmig gewählte neue Bürgermeister am Donnerstag dem Tageblatt gegenüber. Was die Zusammenarbeit mit dem dreiköpfigen Schöffenrat anbelangt, so meinte Conrad, dass die drei nun eine Chance hätten, im Sinne der Gemeinde Hand mit anzulegen.

Der scheidende Bürgermeister Paul Mangen sagte uns am Abend, dass er überaus erleichtert sei, dass die Gemeinde nun endlich wieder zur Ruhe kommen könne. Einerseits sei er enttäuscht darüber, dass keiner der drei Schöffen eine Kandidatur für den Posten des Ersten Bürgers eingereicht hätten, obwohl zwei von ihnen (Mathekowitsch und Eicher) bereits diesen Posten vor der Fusion in ihren jeweiligen Gemeinden innehatten. Andererseits sei er aber überzeugt, dass Frank Conrad der richtige Mann für das Bürgermeisteramt sei.