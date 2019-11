Fans von kurvigen Schlitten und dröhnenden Motoren konnten wieder ihrem Hobby frönen. Die International Motor Show fand am Wochenende in der Lux-Expo statt. Unser Fotograf Alain Rischard war vor Ort. Die Highlights der Messe finden Sie in unserer Galerie.

Von Norbert Nickels

Ob der Supercup Porsche des Luxemburgers Dylan Pereira oder Clement Seylers GT4 Aston Martin, ein Audi R8 LMS GT3 des WRT-Teams aus Belgien oder ein Rallye Ford Fiesta WRC 2019, hier konnten die Besucher die Rennwagen der Profis aus nächster Nähe bestaunen. Einziger Minuspunkt: Es waren keine aktuellen Modelle aus der Formel 1, der Formel-E, der DTM und der WEC zugegen.

Während die Tuning-Abteilung dieses Jahr kleiner ausfiel, nahmen die Motorräder – zur Freude der Fans von Moto-GP-Maschinen und Straßenbikes – eine bedeutend größere Fläche ein. Im Mittelpunkt stand ganz klar der Motorcross: 100 Exemplare illustrierten die Geschichte des Sports von den 50er-Jahren bis heute.

Daneben gab es natürlich auch reichlich Action, unter anderem mit Drifteinlagen im Binnenhof, Kart-Cross und der Circus Trial Tour.