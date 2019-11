Sieben Teams, die gerade einmal durch einen einzigen Punkt getrennt sind: So sieht die Situation in der Total League der Herren vor dem letzten Hinrundenspiel der Qualifikation aus.

Eine Niederlage reicht zurzeit im Basketball-Oberhaus aus – und die Teams können sich von einer Position in der Spitzengruppe bereits wieder Richtung Play-down-Platz verabschieden. Hinter dem noch ungeschlagenen Tabellenführer Esch, der trotz einer Begegnung weniger auf dem Konto die Spitzenposition innehat, ist somit ein spannender Kampf um die Ränge in der Titelgruppe ausgebrochen, der wohl bis ins neue Jahr andauern wird. Einzig Contern auf dem letzten Tabellenplatz ist mit neun Punkten deutlicher abgeschlagen.

So eng ging es in der Basketball-Meisterschaft jedenfalls seit Jahren nicht mehr zu. Sieht man sich beispielsweise die Situation vor genau einem Jahr an, wird deutlich, wie ausgeglichen die Total League in dieser Saison ist: Vor zwölf Monaten trennten die ersten fünf – Ettelbrück (15 Punkte), Steinsel, Racing, Esch (alle 14 Punkte) und Düdelingen (13 Punkte) – insgesamt drei Zähler.

Auf Rang sechs folgte Bartringen mit elf Punkten und weiter abgeschlagen die Musel Pikes, Kordall und Walferdingen mit zehn Einheiten. Schlusslicht Fels hatte vor dem neunten Spieltag ebenfalls gerade einmal neun Zähler auf dem Konto stehen. Die Titelgruppe hatte dementsprechend bereits Form angenommen, den ersten fünf war der Platz unter den Top sechs bereits zu diesem Zeitpunkt nur noch schwer zu nehmen.

Aufsteigende Form

In der Spielzeit 2019/20 sieht dies anders aus und so zählt im Moment jedes einzelne Duell, wobei am heutigen Samstag besonders zwei Partien im Mittelpunkt stehen dürften. Zum einen empfangen die Musel Pikes, die inzwischen bis auf Tabellenplatz zwei hochgeklettert sind, den T71 Düdelingen, der sich in den letzten beiden Wochen zweifelsohne in aufsteigender Form präsentierte. Mit einem Erfolg würden die Moselaner einer der direkten Verfolger des Basket Esch bleiben, der T71 würde bei einem Sieg seinerseits mit den Musel Pikes gleichziehen und das Mittelfeld hierdurch nur noch enger gestalten.

Eine weitere hochinteressante Begegnung geht heute Abend im hauptstädtischen Tramsschapp über die Bühne, wenn sich die Tabellennachbarn Racing und Fels gegenüberstehen. Beide Teams weisen zurzeit vier Siege und vier Niederlagen auf. Der Sieger wird die Hinrunde jedenfalls mit einer positiven Bilanz abschließen. Dabei will Fels endlich seinen ersten Auswärtssieg der Saison einfahren, während der Racing sein „Down“ der vergangenen beiden Wochen – mit Niederlagen gegen Düdelingen und Heffingen – hinter sich lassen möchte.

Richtig starke Auftritte

Für Contern geht es zu diesem Zeitpunkt der Saison hingegen bereits um wesentlich mehr. Will der Aufsteiger seine Chance auf einen Platz in der Titelgruppe aufrechterhalten, muss endlich der zweite Sieg in der laufenden Spielzeit her. Da kommt die Amicale Steinsel vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt, denn bei keinem anderen Team lagen in dieser Saison bisher richtig starke Auftritte und absolute Totalausfälle so nah beieinander.

Die Spieler von Trainer Alex Pires konnten in den letzten beiden Wochen gegen Bartringen und Heffingen allerdings zwei wichtige Siege gegen direkte Konkurrenten einfahren und wollen sich gegen das Tabellenschlusslicht keine Blöße geben.

Meister Ettelbrück und Spitzenreiter Esch dürften in ihren Begegnungen gegen Bartringen bzw. Heffingen favorisiert sein. Bleibt jedoch abzuwarten, wie beide Mannschaften die Pause der vergangenen Woche – Esch-Coach Sylvain Lautié war in seiner Funktion als Damen-Nationaltrainer Malis auf Länderspielreise und die Partie wurde folglich in den Januar verlegt – genutzt haben. Wenn man in dieser Saison jedoch eines gelernt hat, dann dass sich kein Team zu sicher sein sollte. Und die beiden Underdogs würden einen „Big Point“ im Kampf um die Top sechs sicherlich begrüßen.