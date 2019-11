Mit 30,9 Millionen führt der Punkt „Kultur und öffentliche Veranstaltungen“ die Liste der höchsten außerordentlichen Ausgaben für das kommende Jahr an. Dieser Betrag kommt unter anderem durch die Investition in die Renovierung des Ariston-Gebäudes zustande. Der Schöffenrat hatte sich lange gegen den Kauf des alten Escher Kinos gewehrt. Auf den Druck der Bürger hin – und die finanzielle Hilfe des Kulturministeriums – lenkte er dann doch ein. 14 Millionen Euro soll der Umbau und die Renovierung des Gebäudes nun kosten. Davon stehen 8,7 Millionen in der Haushaltsvorlage 2020. „Es soll eine Lokalität entstehen, die auf eine einzigartige Weise Theater und Film miteinander verbindet“, sagte Mischo am Mittwoch. Anfang nächsten Jahres, wenn das Gebäude offiziell der Gemeinde gehört, soll das Projekt im Gemeinderat vorgestellt und ein Kostenvoranschlag gestimmt werden.

Zudem hat der Schöffenrat entschieden, den „Espace Lavandier“ am Escher Boulevard Prince Henri zu kaufen. Dieser beinhaltet 3.000 Quadratmeter Lagerfläche, die vom Theater genutzt werden können. „Natürlich ist es auch eine Anschaffung in Hinsicht auf Esch 2022“, so Mischo. Es sei vorgesehen, dass dort die neue Kunstgalerie der Stadt einzieht, in der „hochkarätige Ausstellungen“ gezeigt werden können. Nachwuchstalente sollen in der Galerie im Theater ausstellen können. Dank der guten Bausubstanz des „Espace Lavandier“ müssten hier kaum Renovierungsarbeiten vorgenommen werden. Auch Pressekonferenzen, Empfänge und andere Veranstaltungen sollen hier stattfinden.

Die ersten Arbeiten an der Künstlerresidenz „Bridderhaus“ in der Léon-Metz-Straße, die bis zu 17 Künstler beherbergen soll, laufen bereits. Das definitive Projekt soll Anfang nächsten Jahres vorgestellt werden. Auch die Arbeiten am Resistenzmuseum kommen dem Bürgermeister zufolge gut voran. Dieses soll 2021 seine Türen öffnen.

Investitionen in die Bildungslandschaft

Die Stadt investiert auch 2020 wieder intensiv in den Bau und die Renovierung von Bildungseinrichtungen. Insgesamt 22,7 Millionen stehen hierfür in der Haushaltsvorlage 2020. Das Projekt der Bruch-Schule wurde nach der Präsentation des Haushalts vorgestellt und soll insgesamt 27 Millionen Euro kosten. Die erste von drei Bauphasen, mit der im kommenden Jahr begonnen wird, steht mit 2,5 Millionen in der Haushaltsvorlage. In dieser Phase wird der Teil mit der Sporthalle und der eigenen Produktionsküche entstehen. Die Bruch-Schule soll sich selbst mit Essen versorgen sowie ein weiteres Gebäude beliefern können. Insgesamt 27 Klassen mit jeweils 16 Kindern sowie 300 bis 350 Plätze in der „Maison relais“ sollen hier unterkommen. Um den Verkehr aufzuteilen, sind drei „Kiss and Go“-Stationen sowie die Verbesserung der aktuellen Busstationen geplant.

Auch die Waldschule stand nach der Haushaltsvorlage auf der Tagesordnung. Diese wird 2020 für insgesamt 1,1 Millionen Euro renoviert und umgebaut. Die „Bëschcrèche“ und der Spielplatz würden von diesen Arbeiten nicht gestört, betonte die zuständige Schöffin Mandy Ragni. Line Wies („déi Lénk“) bedauerte, dass die Umwelterziehung ans Ministerium abgegeben worden sei. Die „Maison relais“, die in der Waldschule entstehen soll, bietet nur Platz für 40 Kinder, was zudem eine Exklusivität mit sich bringe, so Wies. Vera Spautz (LSAP) zeigte sich ebenfalls unzufrieden: „Ein Ort, an dem in der Vergangenheit jedes Jahr 4.000 Kinder die Umwelterziehung besucht haben, soll jetzt einer „Maison relais“ für 40 Kinder weichen. Damit sind wir nicht einverstanden“, sagte die ehemalige Bürgermeisterin der Stadt.

Marc Baum („déi Lénk“) bezeichnete es als Rückschritt, dass die Stadt das Projekt der Umwelterziehung, mit der sie Vorreiter war, an den Staat abgibt. Mandy Ragni verteidigte das Projekt und stellte klar: „Es werden immer zwei Dinge vermischt – die Umwelterziehung und die ,Maison relais‘, die an dem Ort entstehen soll.“ Die Umwelterziehung laufe genauso weiter, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Jeder Lehrer und Erzieher könne seine Kinder bei den verschiedenen Aktivitäten anmelden. Es gebe in Zukunft sogar noch Vorteile: Durch ein mögliches Mittagessen vor Ort könnten die Kinder nun auch einen ganzen Tag und nicht nur ein paar Stunden dort verbringen. Um das Angebot der Aktivitäten zu entwickeln, würden der „Escher Déierepark“, der Ellergrund sowie die Waldschule zusammenarbeiten. Drei LSAP-Räte, Vera Spautz, Jean Tonnar und Jeff Dax, enthielten sich bei der Abstimmung zum Kostenvoranschlag.

Mit 25,2 Millionen Euro schlägt das Projekt „Nonnewisen“ zu Buche. Hier sollen in den kommenden beiden Jahren weitere Dutzende Wohnungen gebaut werden. „Vorm nächsten Sommer soll im Gemeinderat festgehalten werden, wie diese Wohnungen verkauft werden“, kündigte Georges Mischo an.

Am 29. November wird die Opposition Stellung zur Haushaltsvorlage 2020 beziehen.

Budget 2019

Ordentlicher Teil (in Euro):

– Einnahmen: 211,2 Millionen

– Ausgaben: 172,9 Millionen

– Bonus: 38,3 Millionen

Außerordentlicher Teil (in Euro):

– Einnahmen: 25,5 Millionen

– Ausgaben: 159,1 Millionen

– Defizit: 133,7 Millionen

Nach Verrechnung mit dem Gesamtüberschuss von 140,3 Millionen Euro aus den Vorjahren bleibt am Ende ein Überschuss von 6,6 Millionen Euro.

Die Gesamtschuld der Stadt Esch beläuft sich auf 40,6 Millionen Euro. Eine neue Anleihe muss voraussichtlich nicht aufgenommen werden.

Kommunikation

Um eine objektive und faktenbasierte Kommunikation zu garantieren, will der Schöffenrat 2020 verschiedene Initiativen umsetzen. Die Publikation „Den Escher“ soll überarbeitet werden. Nachdem schon im BiBSS („Bureau d’information besoins spécifiques et seniors“) und im Gemeindehaus eine digitale Informationssäule (E-Raider) steht, soll noch die ein oder andere hinzukommen. Der „Service relations publiques“ sieht 200.000 Euro für die Entwicklung einer neuen visuellen Identität der Stadt vor. Dadurch soll Esch nach außen hin noch sichtbarer und attraktiver gemacht werden – auch für „Esch 2022“.

Geroges Mischo kündigte zudem an, dass der analytische Bericht – also der geschriebene Wortlaut der Gemeinderatssitzung – wieder eingeführt wird. Sowohl in einer digitalen als auch in einer Papierversion. Hierfür müsse allerdings erst der richtige Partner gefunden werden, der eine zeitnahe Veröffentlichung dieses Dokuments garantieren kann. Diese Ankündigung sorgte später beim Punkt „Communication“, der von Mike Hansen (LSAP) auf die Tagesordnung gesetzt wurde, noch für reichlich Gesprächsstoff. „Wir warten seit zwei Jahren darauf, dass der analytische Bericht wieder eingeführt wird“, so Hansen. Die Mehrheit habe diesen vor zwei Jahren im ersten Eifer abgeschafft. Georges Mischo entgegnete, dass die Abschaffung passiert sei, um Papier zu sparen. Zudem habe die Gemeinde Briefe an alle Haushalte verschickt, in denen sie fragte, wer den analytischen Bericht weiterhin haben will. „Es haben sich 357 Haushalte gemeldet“, sagte er.

„Nur Versprechungen“

Marc Baum wies darauf hin, dass die Fraktionssprecher in den vergangenen zwei Jahren zweimal zusammengekommen seien, um über diesen Bericht zu sprechen. „Uns wurde seitdem gesagt, dass der analytische Bericht wieder eingeführt wird. Das waren bisher nur Versprechungen“, so Baum. Er verwies zudem darauf, dass nur ein einfacher Brief verschickt wurde, der noch nicht einmal vom Schöffenrat unterzeichnet war und auch nicht online zu finden war. Dafür dass keinerlei Werbung gemacht wurde, seien 357 Antworten von Haushalten, die den Bericht haben wollen, ein starkes Zeichen. Jeff Dax (LSAP) regte sich zudem darüber auf, dass der Bürgermeister ihm und Mike Hansen verboten habe, das Mikrofon einzuschalten, wenn sie ein negatives Votum abgeben. „Wie können die Bürger dann sehen, dass wir gegen etwas gestimmt haben?“, fragt er. Es sei wichtig, den Eschern dies mitzuteilen. Vera Spautz bemängelte auch die Kommunikation mit den Kommissionen, die manchmal noch am gleichen Morgen über eine Sitzung am Abend informiert würden. Auch der Gemeinderat werde öfters erst am Tag davor über verschiedene Einzelheiten zu Themen informiert. „Bei Kleinigkeiten kann man schon mal durch die Finger schauen, aber nicht bei wichtigen Dingen“, so die LSAP-Rätin.

Christian Weis (CSV) sagte, der analytische Bericht sei bereits von der vorigen Mehrheit abgeschafft worden, was Henri Hinterscheid (LSAP) vehement von sich wies: „Der damalige Schöffenrat hat den Bericht nicht abgeschafft. Es gab niemanden mehr, der ihn gemacht hat. Das ist ein Unterschied“, sagte er.

Die LSAP und „déi Lénk“ reichten eine gemeinsame Motion ein, in der sie eine Kommission fordern, in der sich die Fraktionssprecher der verschiedenen Parteien treffen und über die Kommunikation der Gemeinde sprechen. Die Mehrheit im Gemeinderat bot ihrerseits eine ähnliche Motion an, laut der die eine „Commission permanente“, in der die Fraktionssprecher vertreten sind, konkretisiert und regelmäßig zusammengerufen wird, um genau das zu tun. Die Motion der Mehrheit wurde von allen Gemeinderäten gestimmt – mit dem Übereinkommen, die detaillierte Motion der LSAP und „déi Lénk“ in der neu gegründeten „Commission permanente“ zu besprechen.

Zum Kommentar: