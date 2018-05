Am Donnerstagabend musste die Escher Feuerwehr wegen eines Einsatzes in Esch ausrücken. In der Küche einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der rue Large in der Nähe der place des Remparts kam es zur Rauchentwicklung.

Die Straße wurde gesperrt. Die Feuerwehren aus Esch und Schifflingen sowie ein SAMU sind vor Ort im Einsatz.