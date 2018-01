Die Rettungsdienste melden einen Großbrand in Luxemburg-Stadt an der Ecke rue Matthias Hardt, rue de Prague. In einem freistehenden Haus ist es hier zu einem Dachstuhlbrand gekommen.

Die Straße war am Montagmorgen um 6.45 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der Feuerwehr aus Luxemburg zufolge kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Um 7.00 Uhr war die Feuerwehr noch im Haus und mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Straße wird wohl noch eine Weile gesperrt bleiben.

Das Haus ist laut Polizei unbewohnt. Verletzte gab es keine. Die Feuerwehr aus Luxemburg musste eigenen Angaben zufolge in letzter Zeit bereits mehrmals hier anrücken.

Die rue de Prague führt von der Stadt hinunter in den Grund (im späteren Verlauf parallel zur montée de la Pétrusse).

Die Feuerwehr musste bereits im Februar vergangenen Jahres in dem Haus löschen (Archivbild)