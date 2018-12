Der Erste Weltkrieg war gerade mal einen Monat vorbei, da erblickte sie an einem 11. Dezember 1918 in Mamer das Licht der Welt. Am Dienstag nun feierte Florence Hilbert ihren 100. Geburtstag – und spätestens beim viergängigen Festessen wurde ein „Geheimnis“ ihres langen Lebens gelüftet.

Ein Geheimnis freilich, das man seinen Kindern gegenüber besser verschweigen sollte, denn Florence Hilbert hat eine ausgeprägte Abneigung gegenüber Gemüse und meidet zeit ihres Lebens die ach so gesunden Blätter, ...