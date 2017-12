Am Mittwochnachmittag ermittelte die Polizei im Süden des Landes wegen einer Fahrerflucht. Der 29 Jahre alte Unfallverursacher konnte ausfindig gemacht werden. Er hatte – trotz eines bestehenden Fahrverbots bis ins Jahr 2021 – sein Fahrzeug gesteuert und war dabei verunglückt. Eine Person wurde beim Unfall leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete sowohl seine Festnahme als auch die Beschlagnahmung des Fahrzeugs an. Der Unfallfahrer wurde in die Vollzugsanstalt in Schrassig gebracht und am Donnerstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Auf dessen Anordnung hin wurde der Mann in Untersuchungshaft genommen.

Die Staatsanwaltschaft erinnert daran, dass Fahren ohne gültigen Führerschein kein Kavaliersdelikt ist: Die schuldigen Fahrer riskieren eine Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren, eine Geldstrafe von 500 bis 10.000 Euro und ein Fahrverbot von drei Monaten bis zu 15 Jahren. Des Weiteren gibt es hierfür vier Punkte Abzug vom Punkteführerschein.