Opfer häuslicher Gewalt wenden sich nur selten an die Justiz. Falls Erwachsene ihren Fall dokumentieren lassen wollen, ohne zunächst Anzeige zu erstatten, bietet das Staatslaboratorium seit Sommer 2018 einen kostenlosen Dienst an. Im Rahmen der Orange Week zieht Umedo nun eine erste Bilanz.

Von Eric Hamus

Gewalt im persönlichen Umfeld ist ein Thema, dem lange kein Platz in der Öffentlichkeit eingeräumt wurde. So gehörte es zum guten Ton, in diesem Sinne nur vor der eigenen Haustür zu kehren. Widerstandslos ließen viele Opfer Schläge und Demütigungen über sich ergehen, meist um den guten Familiennamen ja nicht zu beschmutzen. Zumindest das Thema Gewalt gegen Frauen konnte die #MeToo-Bewegung in den letzten Jahren etwas ins Scheinwerferlicht rücken. Mit der Folge, dass sich mehr Opfer trauen, die traumatischen Erlebnisse an die Öffentlichkeit zu tragen und die Peiniger – verdienterweise – an den Pranger zu stellen.

Ging es in dieser Hinsicht aber hauptsächlich um sexuelle Übergriffe und Belästigungen, scheint eine Komponente immer noch etwas unterzugehen: die häusliche Gewalt gegenüber Frauen, in selteneren Fällen aber auch gegenüber Männern. Allein in Luxemburg muss die Polizei mindestens zweimal am Tag wegen „Problemen“ im Haushalt eingreifen. 2018 wurden 739 solcher Einsätze gezählt, in den meisten Fällen wegen körperlicher Gewalt. Sieben von zehn Opfern sind weiblich, während die Gewalt meist von den Männern ausgeht.

Die Dunkelziffer dürfte allerdings weitaus höher ausfallen. Europäischen Schätzungen zufolge wenden sich nämlich nur 14 Prozent der Frauen an die Polizei, wenn die Gewalt vom Partner ausging. „Auch in Luxemburg ist körperliche Gewalt ein Thema, das immer noch häufig im Verborgenen stattfindet und dabei keineswegs auf bestimmte Milieus begrenzt ist“, betont Martine Schaul, im „Laboratoire national de santé“ (LNS) unter anderem für Umedo zuständig. Hinter dem Akronym – der offizielle Name lautet „Unité médico-légale de documentation des violences“ – steckt ein Dienst für volljährige Opfer von Gewalt, die ihren Fall zwar nicht anzeigen, aber dennoch dokumentieren lassen wollen.

Zeit arbeitet gegen Opfer

Tatsächlich zögern viele Opfer, bevor sie Anzeige erstatten. „Sei es aus Scham, aus Schuldgefühlen oder aus tiefer gehenden Gründen wie etwa einer emotionalen oder materiellen Abhängigkeit“, fährt die junge Gerichtsmedizinerin fort. „Mit Umedo bieten wir die Möglichkeit eines ersten Schritts, der zunächst keine unmittelbaren Folgen nach sich zieht. Erst wenn das Opfer dazu bereit ist und dies wünscht, wird die Akte mit den sichergestellten Beweisen aktiviert und den Justizbehörden bei Bedarf zugestellt“, so Schaul.

Tatsächlich sei es wichtig, die Spuren des Angriffes rasch dokumentieren zu lassen. Vor allem bei sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen lassen sich eine Vielzahl an Beweisen sicherstellen, die mit zunehmender Dauer verschwinden. In solchen Extremsituationen seien sich die Opfer ihres nächsten Schrittes oft nicht sicher. „Weil es sich beim Täter um einen Partner handelt, um einen Bekannten oder Arbeitskollegen … Manche Opfer brauchen diese Zeit, um sich zu sammeln, die Folgen abzuschätzen und einen Entschluss zu fassen. Da die Zeit aber gegen sie arbeitet, ist eine Spurensicherung besonders in diesen Fällen extrem wichtig“, betont die Gerichtsmedizinerin. Aber auch bei häuslicher Gewalt spiele die Zeit eine Rolle: „Wir können nur auf Fotos festhalten, was wir auch sehen.“

Foto: LNS/Blitz Agency Als Rechtsmedizinerin ist Dr. Martine Schaul im LNS unter anderem für Umedo verantwortlich

Eine umfassende Begleitung und Betreuung bietet Umedo nicht an, verweist bei Bedarf aber auf Hilfsorganisationen. Vielmehr steht im Staatslaboratorium „nur“ die Spurensicherung und die vor Gericht verwertbare Dokumentation der Verletzungen im Vordergrund. „Wir gehen die Fälle nüchtern an, natürlich aber mit dem nötigen Einfühlungsvermögen“, unterstreicht Schaul. Manche Opfer begrüßten diese Ausrichtung, da es ihnen die nötige Zeit verschafft, das Geschehene auf ihre Art zu verarbeiten.

29 Fälle seit Sommer 2018

Wurde zunächst Wert darauf gelegt, den Dienst eher dezentral anzubieten – mit den vier großen Krankenhäusern des Landes wurde beispielsweise eine Konvention abgeschlossen –, hat sich mittlerweile ergeben, dass viele Opfer die Lage gleich neben der Autobahn am Rande von Düdelingen besonders schätzen. „Das Laboratorium ist abgelegen und hat keinen Publikumsverkehr. Das Risiko, Bekannte zu treffen, ist hier äußerst gering“, meint die junge Frau. Was aber nicht bedeutet, dass sich das Team um die drei Gerichtsmediziner nicht auch in Krankenhäuser begibt. Vor allem bei sexuellen Übergriffen, wie Vergewaltigungen, muss ein Gynäkologe hinzugezogen werden. Außerdem fehlt im LNS die entsprechende Ausrüstung für gynäkologische Untersuchungen.

Allerdings sei Umedo bis dato bei sexueller Gewalt weniger in Anspruch genommen worden, wie ähnliche Strukturen im Ausland. 29 Fälle hat das Team um Martine Schaul seit der Gründung des Dienstes im Sommer 2018 untersucht. Die überwiegende Mehrheit seien Opfer körperlicher Gewalt gewesen. „Auch wenn wir von Männern telefonisch um Rat gebeten wurden, haben wir bis heute ausschließlich Frauen untersucht“, stellt die Ärztin fest. Außerdem handele es sich auch nicht immer um Gewalt, die vom Partner ausgeht. „Es sind unterschiedliche Konstellationen, die ergeben, dass die Opfer oft in einer ersten Phase die Polizei nicht einschalten wollen“, so Schaul.

Die Beweggründe, warum sich Opfer in dem Fall aber an Umedo wenden, sind unterschiedlich. Entsprechend nüchtern versuchen die Mediziner ihre Aufgabe denn auch anzugehen. Bei besonders gravierenden Übergriffen aber fühlt sich Martine Schaul in der Pflicht, die Opfer eindringlich auf die Gefahr hinzuweisen, die bei einer weiteren Eskalation der Lage droht. „Beim Würgen zum Beispiel kann die Situation schnell kippen. Vor allem da die Täter die Auswirkungen ihres Handelns nur bedingt unter Kontrolle haben. In unserem anderen Aufgabenbereich sehen wir dann, wozu das führen kann“, erklärt die Ärztin, die im LNS auch für Autopsien zuständig zeichnet.