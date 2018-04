In den letzten Wochen kam es mehrfach zu Streiks im Gefängnis von Schrassig. Immer wieder fand die Arbeitsniederlegung in der Wäscherei statt. Sowohl am Donnerstag wie auch am Freitag haben die Häftlingen in Schrassig, die in der Wäscherei tätig sind, gestreikt. Laut Tageblatt-Informationen kommt es immer wieder in der Wäscherei der Haftanstalt zu Streiks, um Druck auf die Politik auszuüben. Die Wäscherei in Schrassig ist unter anderem dafür zuständig, die schmutzige Wäsche von einzelnen Krankenhäusern zu waschen. Diese wird dringend benötigt und so können die Häftlingen klare Forderungen stellen. Unter anderem in einem Leserbrief, der gestern die Redaktion erreichte, hieß es, dass die Häftling nicht human behandelt würden.

Wir konnten in Erfahrung bringen, dass die Streiks der Insassen nichts Neues sind. “Immer wieder ist es in der Vergangenheit zu Streiks im Gefängnis gekommen, doch dies sollte nie an die Öffentlichkeit gelangen. Ähnliches Szenario galt, wenn ein Beamter der Haftanstalt verletzt wurde”, erklärte eine Person, die nicht namentlich genannt werden will. Fakt ist, dass in der Wäscherei zahlreiche Häftlinge aus verschiedenen Blocks zusammenkommen. Der Streik von Freitagmorgen ist ähnlich wie jener am Donnerstag sehr ruhig verlaufen, heißt es in einem Schreiben von der Staatsanwaltschaft.

Der Präsident der Gewerkschaft der Gefängniswärter, Michel Block, erklärte am Freitag dem Tageblatt gegenüber, dass die Wärter nun abwarten, bis alles wieder zur Normalität zurückkehrt. “Justizminister Felix Braz hat uns versprochen, dass wir uns erneut an einen Tisch setzen, um über die Probleme zu reden, doch unserer Meinung nach hat das keinen Sinn. Es muss nun gehandelt werden”, so Block. Die Wärter fordern anderes Arbeitsmaterial. “Wir wollen auf professioneller Ebene arbeiten und die Möglichkeit haben, bei einer Auseinandersetzung sowohl für unsere Sicherheit als auch für jene der Häftlinge zu sorgen. Es sollte aber nie jemand zu schaden kommen”, erläuterte Block.

Die Arbeitsniederlegung der Insassen wollte Block aber nicht kommentieren, doch er erklärte, dass in der Wäscherei jede Menge Leute von unterschiedlichen Blocks und von unterschiedlichen Mentalitäten zusammenkommen. Bei verschiedenen Häftlingen gäbe es laut Block keine Hemmschwelle. Eine Hand voll Gefangene reißt zahlreiche andere mit.

Gerüchten zufolge gingen die Wärter vor einigen Jahrzehnten auch manchmal mit Gewalt vor, um Ruhe zu bewahren. Block aber wollte dies nicht kommentieren. Allerdings sagte er, dass sowohl auf der Seite der Wärter als auch auf der der Insassen die Zeiten sich geändert haben.