Die Losfeen Ashley Cole und Paulo Ferreira haben es nicht gut gemeint. Dem F91 Düdelingen wurden am Freitagmittag in Monaco der FC Sevilla, Qarabag Agdam und APOEL Nikosia als Gruppengegner in der Europa-League-Gruppenphase zugelost. Traumlose sehen anders aus.

Die erste Partie ist am 19. September. Alle Heimspiele werden im Stade Josy Barthel ausgetragen. Die genauen Paarungen werden noch am Freitag festgelegt.

Der F91 hatte am Donnerstagabend Arat-Armenia besiegt und qualifizierte sich damit zum zweiten Mal in Folge für die Gruppenphase. Als Startgeld bekommt der Verein 2,92 Millionen Euro von der Uefa bereitgestellt.

Die Termine (die Paarungen werden später bekannt gegeben):