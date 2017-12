Großherzog Henri hat in seiner Weihnachtsansprache an einen besonderen Moment erinnert, den er im November erlebte. Auf der Klimakonferenz in Bonn habe er gemeinsam mit Vertretern von Entwicklungsländern und Inselstaaten in einem anonymen Saal gesessen. “Ich war von Staatsleuten von lauter Ländern umgeben, die besonders stark von der Klimaerwärmung betroffen sind”, sagt Henri.

Die erschreckenden Bilder, die dieses Jahr um die Welt gegangen seien, zeigten, dass die betroffenen Länder schon heute unter meteorologischen Katastrophen leiden. “Teile dieser Länder werden irgendwann verschwinden, weil sie von den Ozeanen überschwemmt werden”, meint Henri. Die Menschen dort befänden schon heute in einer desolaten Situation, sie hätten “keine Zukunft” oder kaum eine Chance auf eine Zukunft. “So viel Not bricht einem das Herz.”

“Alle müssen in dieselbe Richtung arbeiten”

Sein Aufenthalt in Bonn habe seinen Wunsch gestärkt, etwas zu bewegen, erklärt der Großherzog. Das könne nur gelingen, wenn alle in dieselbe Richtung arbeiteten. “Wir müssen über die angekündigten Maßnahmen hinausgehen und noch ambitionierter sein.” Jeder Einzelne könne seinen Teil beitragen.

Henri begrüßt in seiner Ansprache, dass der Populismus in Europa teilweise auf dem Rückzug ist. “Das europäische Projekt wurde neu legitimiert”, sagt er. Auch der wirtschaftliche Aufschwung habe dazu seinen Teil beigetragen.

Eine besondere Erwähnung finden die neuen Verkehrsmittel in der Hauptstadt in Henris Rede. “Die Großherzogin und ich hatten vor ein paar Tagen das Vergnügen, Tram, Aufzug und einen neuen Bahnhof einzuweihen”, so der Großherzog. Die rasante Entwicklung der Wirtschaft habe das Straßennetz in den vergangenen Jahren an den Rand des Kollapses gebracht. Henri wünscht sich, dass die neuen Angebote Erfolg haben werden – und dass jeder Einzelne maximal von ihnen profitieren kann.