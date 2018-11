Nicht nur Kinofans haben einen Grund zur Freude: Am kommenden Freitag, 30. November, wird das neue “Duerfzenter Koler” feierlich eröffnet. Und auch ein eigenes Kino bekommt das kleine Dorf Kahler in der Gemeinde Garnich: Am Samstag wird “Superjhemp retörns” bei der Einweihung des zum Vereinszentrum gehörenden “Kinoler” gezeigt.

Von Lisa Rock

Die Idee, die ehemalige Grundschule und die Feuerwehrwache in ein modernes Freizeitzentrum zu verwandeln, ...