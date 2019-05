Eine Halle in unmittelbarer Nähe der technischen Kontrollstation in der Escher rue Jos Kieffer stand am Sonntag gegen 18 Uhr in Flammen. Die Feuerwehr war im Einsatz und sprach von einem Großbrand.

Mit einer Leiter versuchten die Feuerwehrleute, das Feuer übers Dach unter Kontrolle zu kriegen. Den Anwohnern wurde geraten, die Fenster zu schließen. Es kam zu starker Rauchentwicklung.

Feu d‘envergure en cours à Esch-sur-Alzette. Appel est fait à la population de garder portes et fenêtres fermées en raison du fort dégagement de fumée pic.twitter.com/aYqyhTHoQ1 — CGDIS (@CGDISlux) 12. Mai 2019

“Die Halle ist nicht mehr zu retten. Aber der Brand ist unter Kontrolle”, sagt Guy Bernar von der CGDIS (“Corps grand-ducal d’incendie et de secours“). Der starke Wind war ein Problem bei der Brandbekämpfung. Denn dadurch gelangte der Rauch auch in die Wohnviertel.

In dem Gebäude befand sich laut Angaben eines Zeugen die Lagerhalle des kleinen Tante-Emma-Ladens “Tutti-Frutti Alimentar”, in der hauptsächlich Wein gelagert wurde.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Esch, Monnerich, Schifflingen, SaDiff und Käerjeng.