Großbrand mitten in der Nacht. 40 Feuerwehrleute sind in der Nacht auf Samstag zu einem Brand in der Biogasanlage in Itzig ausgerückt. Laut Polizei war um 1.30 Uhr ein Filter in Flammen aufgegangen. Vor Ort bestand Explosionsgefahr, der Feuerwehr gelang es jedoch, den Brand zu löschen.

Laut der Einsatzzentrale CGDIS begann das Feuer in einem Bereich für technische Installationen in der Fertigungshalle. Die Ausbreitung konnte verhindert werden.

Was die Brandursache ist, ist derzeit noch unklar. Die Brandsektion der Polizei ermittelt. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.