Eine brennende Industriehalle sorgt am Dienstagmorgen für einen Großeinsatz in EschAlzette. Das Feuer in der Halle auf dem Arcelor-Mittal Gelände nahe dem Boulevard Aloyse Meyer wurde gegen 7:40 Uhr gemeldet. Seitdem ist die Feuerwehr mit einem Großeinsatz vor Ort.

Durch einen Mangel an Wassernachschub gestalten sich die Löscharbeiten allerdings derzeit schwierig. Es musste eine längere Wasserleitung gelegt werden und aus den umliegenden Gemeinden wurden zusätzliche Tankwagen angefordert. Wie der Pressesprecher des CGDIS Cécric Gantzer mitteilt, hat ein Transformator in der Halle das Feuer ausgelöst. Da dieser allerdings in einer Höhe von 20 Meter angebracht ist und ein brennender Transformator nicht mit Wasser gelöscht werden kann, werden die schwierigen Löscharbeiten einige Zeit in Anspruch nehmen.

“Es ist glücklicherweise niemand durch das ausbrechende Feuer verletzt worden. Allerdings gibt es eine sehr starke Rauchentwicklung”, erklärt Gantzer die Situation. Deswegen warnt die Feuerwehr die Anwohner von Schifflingen und Esch-Lallingen Fenster und Türen zu schließen.