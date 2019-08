In Bettel bei Vianden stehen zwei Häuser in Flammen. Das meldet CGDIS, die Zentralstelle der Feuerwehr in Luxemburg. Auf ihre Twitterseite meldet die Stelle, dass die umliegenden Straßen gesperrt sind. Der Brand ist wohl gegen 10 Uhr ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt hat die Notrufzentrale 112 einen Zimmerbrand in Bettel gemeldet.

