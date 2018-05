Rettungskräfte des CIS Grevenmacher-Mertert haben am Montagabend einen Fuchs aus prekärer Lage befreit. Wie die Feuerwehrleute berichten, wurden sie um 20 Uhr zur Tierrettung gerufen. In der Nähe der Rue des Vignes in Grevenmacher hatte sich ein Fuchs in einer Falle verfangen.

Durch die Schlinge, die sich um seinen Hals zusammengezogen hatte, wurde das Tier verletzt. Die Falle selbst war illegal aufgebaut worden. Deshalb schalteten die Retter auch die Feuerwehr ein. Den Fuchs brachten sie zur Tierauffangstation nach Junglinster.