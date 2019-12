Greta Thunberg ist am Mittwoch von der Time zur „Person of the Year“ ernannt worden. Die 16-jährige Schwedin ist weltweit zum Gesicht der Klimaschutzbewegung geworden und wurde 2019 für den Friedensnobelpreis nominiert. Gleichzeitig wurde sie zur Zielscheibe zahlreicher Schmierkampagnen von Klimawandel-Leugnern.