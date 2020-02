Neue Vorwürfe gegen Roberto Traversini im geschlossenen Teil der Gemeinderatssitzung am Mittwochnachmittag (23.10.): Er soll Arbeiten an der Straße, die zu seinem nun berühmt-berüchtigten Gartenhaus führt, angeordnet haben. Außerdem soll er Bauanträge, die unter dem alten PAG zulässig gewesen wären, absichtlich verzögert haben. Eine Anzeige wurde bisher noch nicht erstattet – aber keiner der Beteiligten betrachtet die Situation als abgehakt.

Die Vorwürfe, die Roberto Traversini („déi gréng“), Ex-Bürgermeister Differdingens, am Mittwochnachmittag nach dem offenen Teil der Gemeinderatssitzung gemacht wurden, sind neu – und addieren sich zu jenen, die die vergangenen Wochen die Medien in Luxemburg dominiert haben. Die erste neue Anschuldigung betrifft die Behandlung einiger Bauanfragen in Differdingen. Diese sollen auf Order Traversinis hin verzögert worden sein. Zudem soll der ehemalige Parlamentarier seinen Bürgermeisterposten genutzt haben, um auf Gemeindekosten die Zufahrtsstraße zu seinem Gartenhaus erneuern zu lassen.

Gemeinderat François Meisch (DP) berichtet gegenüber dem Tageblatt, dass der Technische Dienst der Gemeinde auf ihn zugekommen sei, um ihn über die Missstände zu informieren: „Sie haben mir gesagt, dass auf Traversinis Anweisung hin Bauanträge links liegen gelassen wurden, damit über diese erst nach Beschluss des neuen Allgemeinen Bebauungsplanes (PAG) entschieden werden konnte.“ Unter dem alten Plan wären sie zulässig gewesen, unter dem neuen jedoch nicht mehr, sagt Meisch.

„Erheblicher finanzieller Schaden für Unternehmer“

Gemeinderat Gary Diderich („déi Lénk“) erläutert im Tageblatt-Gespräch weiter: „Die Anordnungen des ehemaligen Bürgermeisters haben zu erheblichem finanziellen Schaden für Unternehmer geführt.“ Die Anträge seien eingegangen, bevor die Zwischenphase zwischen altem und neuem PAG begonnen habe, und hätten nach der alten Regelung bewertet werden sollen. Dies wurde durch das Ausbremsen aber verhindert. „Es wären hier Anträge abgelehnt worden, die zum Zeitpunkt der Anfrage legitim waren“, sagt Diderich.

Unter anderem war davon auch das Grundstück direkt neben Traversinis Gartenhaus betroffen. Für das Stück Land war beantragt, ein Einfamilienhaus durch ein Mehrfamilienhaus zu ersetzen, wie François Meisch erklärt. „Ich kann zu diesem Zeitpunkt keine weiteren konkreten Fälle nennen, mir wurde aber von fünf solcher Verzögerungen berichtet.“ Gemeinderat Gary Diderich bestätigt diese Zahl. Für Freitagmorgen ist ein Treffen zwischen dem Chef des „Service technique“ und dem Schöffenrat geplant, um die Situation zu besprechen.

Keine Rechnung an Traversini

Die zweite Anschuldigung betrifft den Zufahrtsweg, der zum Gartenhaus des ehemaligen Bürgermeisters führt: Die Ausbesserung der Straße wurde auf eigenmächtige Anweisung des Bürgermeisters in Auftrag gegeben, und ohne die korrekte rechtliche Prozedur mit dem Schöffenrat einzuhalten. Die Kosten belaufen sich auf 127.912,30 Euro, die in Differdingen zu einem Drittel von den Anwohnern getragen werden. Traversini habe sich aber offenbar nicht einmal diese Rechnung selbst zukommen lassen.

Stattdessen wurde dies am Mittwochabend vom Gemeinderat getan: Traversini muss nun der Kommune 36.531,26 Euro nachzahlen. Gary Diderich stellt in diesem Zusammenhang eine weitere brisante Frage: „Es ist noch offen, ob die Ausbesserungsarbeiten tatsächlich nur auf öffentlichem Raum stattgefunden haben – oder ob sie auch teilweise auf dem Privatgelände von Herrn Traversini durchgeführt wurden“, sagt er. „Das wird derzeit von den zuständigen Behörden geprüft.“

Keine Abstimmung über Anzeige

In keinem der beiden Fälle ist bis jetzt Anzeige erhoben worden, eine Tatsache, die weder Diderich noch Meisch sich erklären können: „Wir haben den Schöffenrat gefragt – die Antwort lautete nein. Wieso, kann ich nicht sagen“, sagt Meisch. Diderich ergänzt, dass der Schöffenrat diese Entscheidung vom Gemeinderat absegnen lassen müsse. „Es hat bis jetzt keine Abstimmung zu diesem Thema gegeben“, sagt Diderich. Stattdessen seien die Akten an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden. „Möglicherweise hat eine Abstimmung nicht stattgefunden, weil es Beamte geben könnte, die nicht getan haben, was sie tun sollen.“ Der Gemeinderat habe stattdessen entschieden, die nötigen Dokumente an die Staatsanwaltschaft weiterzureichen.

Bei der Justiz werden unterdessen Akten sortiert. Henri Eippers, Sprecher der Staatsanwaltschaft, kann keine genauen Angaben zur exakten Anzahl an Dossiers machen, die im Moment im Zusammenhang mit Traversini bearbeitet werden: „Wir sind dabei, die eingegangenen Dokumente zu analysieren. Aktuell kann ich nur bestätigen, dass die Prozeduren am Laufen sind. Alles andere wäre Kaffeesatz-Leserei.“