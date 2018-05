Wie sollte sich ein Drogenkurier im Straßenverkehr verhalten, um möglichst nicht erwischt zu werden? Laut hupend bei Rot über die Ampel brausen? Im Schleichtempo und mit angeschaltetem Warnblinker die Überholspur blockieren? Bob Marley aus allen Rohren – und easy vor der Polizeizentrale hin- und hercruisen? Eher nicht. Zwischen Echternach und Michelshof hat sich ein Dealer aber dennoch nicht an die eiserne “bloß-nicht-auffallen”-Regel gehalten. Er raste auf der N11 mit 149 Sachen (und einem Kilo Gras) in eine Radarkontrolle der Luxemburger Polizei. Erlaubt sind 90 km/h.

Wie die Polizisten überhaupt darauf gekommen sind, dass hier Drogen im Spiel sind? Offenbar hatte der Kurier von seiner eigenen Medizin probiert. Und zwar während der Fahrt. “Beim Herantreten an das Fahrzeug nahmen die Beamten gleich erheblichen Marihuana-Geruch wahr”, heißt es in der Pressemitteilung der “Police grand-ducal”. Der Drogenfahrer händigte auch sofort seine Kiffer-Werkzeuge aus. Und er gestand: “Ich habe Marihuana konsumiert – am Abend vorher.”

Doch die Polizisten hatten Lunte gerochen. Sie durchsuchten das Auto – und wurden fündig. 920 Gramm Marihuana, Tütchen zum Portionieren, eine Waage, zwei Grinder. Das Auto wurde beschlagnahmt, der Mann festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei dann noch mehrere Handys und 1.195 Euro in kleinen Scheinen.