Aujourd’hui (Samedi, 1 décembre 2019) les Galeries Lafayette ouvrent leur filiale en plein centre de la ville de Luxembourg, sur le boulevard Royal. Comme le montre cet article, ce „renouveau“ n’est pas vraiment nouveau: l’origine des grands magasins dans notre capitale remonte au 19è siècle.



Par Robert L. Philippart

Le grand magasin ne se définit pas par sa surface mais par son concept commercial. A partir de 1860, la production industrielle et de masse fait son apparition tant au niveau du textile que de la quincaillerie. Le commerce artisanal, aux produits réalisés et vendus sur commande, s’estompe au profit de produits finis de même qualité et à un coût bien inférieur. Des enseignes parisiennes proposaient déjà vers 1870 au lecteur de quotidiens luxembourgeois la commande de leurs catalogues de vente de mobilier.



Depuis la construction du chemin de fer, notent Ed. Metz et Charles Gemen qu’en 1889, le nombre des commerçants s’était accru, tout comme les dépenses pour le luxe dans toutes les couches de la population [1].

Les fondateurs des grands magasins prenaient le contre-pied des mœurs commerciales. Alors que le client ne pouvait entrer librement chez un détaillant, le commerce moderne proposait l’entrée libre. Alors que le détaillant fixait le prix à la tête du produit à réaliser, le grand magasin affichait des prix fixes. Il garantit par ailleurs le rendu, alors que le détaillant n’autorisait pas de recours sur la marchandise qui ne donnait pas satisfaction.



Aux volets tirés en soirée se succédaient les vitrines éclairées en soirée, les façades furent éventrées au profit d’étalages visibles à tout moment. La pratique du prix fixe signifiait implicitement qu’il fallait informer avec exactitude le consommateur. Le prix fixe élève tout client sur un pied d’égalité, indépendamment de son origine, de son pouvoir d’achat.



Quincaillerie et confection



A partir de 1860, l’usage du fer dans les ateliers et les ménages avait pris un essor inconnu. Non seulement il fallait habiller les salariés des nouvelles professions, employés, ouvriers, cadres, il fallait encore développer un code vestimentaire, standardisé et approprié aux diverses clientèles. Il faut unifier les vêtements, arriver à la confection, lancer la mode, y compris celle d’occasion (collections d’été, d’automne, d’hiver, de soirée, de charme, etc.).



Le grand magasin devient un lieu de déstockage. „Das Warenhaus wird die Nahtstelle zwischen Massenprodukt und Massenkonsum, Massenbedarf und Massenbefriedigung“, note Klaus Strohmeyer [2]. Le grand magasin reproduit le rationalisme de la production industrielle. L’achat de produits en grande masse permet une politique de prix bas. L’augmentation du chiffre d’affaires obtenu devait procurer au grand commerçant une réduction de ses charges financières, par une rotation plus rapide du stock et de meilleures conditions de la part de ses fournisseurs. La rotation des stocks est accélérée par des offres spéciales, les braderies, les „semaines aux 24 sous“, les „Weißwochen“, au moyen d’étalages avenants, la présentation de l’immeuble et l’ambiance qu’il procure.



Un choix immense

En 1912/13 Monopol à la place Guillaume II offrait 15.000 paires de gants, bas et chaussettes, alors que le „Grand Bazar Champagne“ à l’avenue de la Gare fit l’étalage d’une offre de 100.000 objets. „Au nouveau Paris“ à la Grand-rue annonçait en 1914 l’arrivée de deux wagons de linoléum. Sternberg avait commandé un wagon de produits en émail.



L’expansion passe donc par la publicité, qui est devenue une véritable technique. L’immeuble de commerce devient inséparable de la promotion, qui invite le lecteur du journal à venir découvrir les vitrines. „Wir konstatieren gern, dass unsere künstlerisch ausgeführten wunderbaren Dekorationen vom Publikum mit steigender Aufmerksamkeit verfolgt werden“, se réjouit la direction du magasin Monopol [3]. Les vitrines, dont les étalages changent régulièrement, confèrent à chaque fois un attrait nouveau au magasin.



Course aux mètres carrés

Le „Grand Bazar Champagne“ proposait en 1911 en tout 1.000 m² de surface commerciale, Monopol inaugurait en 1912 une aile à trois étages („großstädtischer Erweiterungsbau“) donnant sur la place Guillaume II, Sternberg passait à 3.000 m² un an plus tard – „Luxemburgs größtes Spezialhaus für Damen- und Mädchenkonfektion“. Klees-Kaiser construit en 1912/13 son grand magasin au coin Grand-rue/ rue des Capucins. „Au nouveau Paris“ inaugurait son grand magasin en septembre 1914 et offrait près de 1.500 m² de surface commerciale. „Au bon marché“ ouvrait en 1912, la „Maison moderne“ à la place du Puits rouge s’ajoutait à cette gamme en 1913 en offrant environ 350 m² d’espace commercial. La maison de confection Meta Brahms ouvre Puits rouge en 1914.



En 1924, le projet de construction à la Grand-rue entre les rues Beck et Aldringen d’un grand magasin à rayons multiples „bourse commerciale“ était présenté par l’architecte Georges Traus. La quincaillerie Neuberg, fondée en 1835, n’inaugurait son grand magasin à sept niveaux qu’en 1928. Rosenstiel, fondé en 1887, s’installait en 1938 à la rue Philippe II. „Bonn Frères“, créé en 1855, inaugurait son „Palais du mobilier“ à sept étages en 1926 et exposait en simultané 60 chambres à coucher modèles. Sternberg construit son grand magasin en 1935. L’immeuble commercial „Fourrures Jenny“ d’Hertz-Grunstein date de 1932. Le magasin de confection „A la bourse“ ouvrait en 1934.



Magasins à rayons multiples



Le „Grand Bazar Champagne“ offrait des chapeaux de paille, de la mercerie, des tricots, cravates, bijoux, objets de voyage, charrettes et landaus, appareils de gymnastique, des articles de ménage, pour tombolas et des sucreries[4]. Knopf au coin rue de la Reine/place Guillaume II, „das größte Geschäft im Luxemburger Lande“, présentait des objets de ménage, de mercerie, de décoration et d’ameublement. Aux „Grands magasins Monopol“ à la place Guillaume, le client pouvait satisfaire tous ses besoins: acheter des balais, des bijoux, des jouets, de la confection pour hommes, dames et enfants et même des poissons rouges (1914).



L’aménagement de ces magasins à rayons multiples fut rationnel: des objets intéressant une clientèle de passage étaient proposés au rez-de-chaussée, les étages sont réservés à des produits plus recherchés, alors que le niveau supérieur exposait des objets dont le consommateur n’avaient qu’occasionnellement besoin.



Sternberg était „das erstklassige Spezialgeschäft für nur bessere Haus-und Küchengeräte, Glas, Porzellan, usw“ [5]. Ces maisons allaient étendre par la suite la gamme de leurs produits: le magasin Lassner vendait des lampes à pétroles, des ustensiles de cuisine et de ménage, des objets cadeaux et de luxe tels des cristaux, des cache-pots, des sacs à ouvrages, des éventails, etc. Le magasin Max Kahn, spécialisé dans le textile, offre des étoffes, de la lingerie et de la confection. La Maison Neuberg s’était lancée dans les fers et métaux, la quincaillerie, les ustensiles de ménage, les outils de travail pour le fermier et l’artisan. Le magasin d’ameublement Klees-Fox vendait du mobilier pour restaurants et cafés, pour cabinets de professions libérales ainsi que de l’ameublement pour les ménages. „Au nouveau Paris“ s’était spécialisé en confection, en couvertures, rideaux, tapis, lingerie et mercerie, „vom billigsten bis zum feinsten und elegantesten Genre“ [6].



La Société française des Grands magasins modernes

En septembre 1919, les „Grands magasins Monopol“ étaient vendus à la „Société française des Grands magasins modernes“ de Paris. Facilité par les transports et tarifs douaniers avant et après la Première Guerre mondiale, ils favorisaient le contact avec les revendeurs et les usines. Tantôt le commerçant visitait ses fournisseurs ou s’approvisionnait aux foires, tantôt les représentants des industries se rendaient à Luxembourg. Ainsi „Au nouveau Paris“ offrait des modèles directement importés des Galeries Lafayette [7], Monopol présentait des chapeaux de Paris et de Bruxelles [8], Rosenstiel des articles tricotés de Suisse [9]. Max Kahn était spécialisé dans les tissus français, Louis Brahms dans les tissus anglais [10], Lassner proposait des cristaux belges, français, américains et saxons [11], Bonn Frères offrait des „Wiener Stühle“ du style de Michael Thonet. Le „Warenhaus Simon Wolff“ dans l’avenue de la Gare importait la confection du „Hamburger Engros-Lager“ [12].

Or, il ne suffisait point d’attirer la clientèle par l’embarras du choix, la rotation des marchandises exposées, des prix de plus en plus bas, une variété de producteurs ou le remboursement du billet du train. Le consommateur devait vivre une sensation. Knopf gâtait ses clients en leur offrant divers cadeaux, tel un calendrier pour 1913 [13], Meta Brahms leur proposait un billet de cinéma [14], Monopol installa dans le cadre d’une promotion un pavillon de thé japonais au rez-de-chaussée [15], à une autre occasion ce magasin invitait des dentellières à confectionner leurs produits sur place [16]. La Maison moderne quant à elle proposait un salon de lecture avec les journaux de mode à son second étage [17].

