Ein junger Mann, der erst seit 21 Monaten im Besitz eines Führerscheins ist, ist am Gosseldinger Tunnel mit schlappen 131 km/h durch einen Baustellenbereich gerast. Wegen der Arbeiten ist die Höchstgeschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt auf 70 km/h beschränkt. Er war also 61 km/h zu schnell.

Eine Polizeipatrouille schnappte den Raser am Donnerstagabend, als sie eine Verkehrskontrolle auf der A7 von Colmar-Berg in Richtung Luxemburg machte. Ein klassischer Fall von “Wie gewonnen, so zerronnen”: Seinen Führerschein ist der junge Mann nun nämlich los. Darüber hinaus wurde ihm ein Fahrverbot auferlegt.