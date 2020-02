Vier „Lausbouwen“ mit Sonnenbrillen, Leder- oder Jeansjacken, Skinny Jeans, einer Prise schlechter Angewohnheiten und einer großen Portion Liebe zur Musik: das ist das Rezept für CHEAK!, eine neue Pop-Rock-Band, die von vier jungen Luxemburgern gegründet wurde. Heute Abend feiern Loup, David, Denis und Kevin das Release ihres ersten Albums „Bad Habits“ in der Rockhal.

Loup und David kennen sich schon seit dem Kindergarten, in der 7e-Klasse stößt David dazu. Im Lyzeum sind sie die drei Rowdys, drei beste Freunde. Sie machen zusammen Musik, gründen jedoch nie eine Band. „Wir haben immer nur viel darüber geredet“, sagt Denis. Taten seien nie gefolgt.

Vor drei Jahren startet Loup ein neues Projekt. Denis und David schließen sich an, andere springen ab. Weil die Freunde bereits viel Erfahrung mit dem gemeinsamen Musizieren haben, sei es logisch gewesen, zu dritt weiterzumachen.

Gemeinsam schreiben sie die ersten Songs. Was fehlt, ist ein Sänger. Luxemburg ist klein – die Musikszene ebenfalls. „Wir wussten schon ungefähr, wer singen kann und wen wir fragen könnten.“

Wann? Die Release-Party findet heute Abend statt. Die Türen gehen um 20.00 Uhr auf. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.

Wo?

Im „Box Office“ der Rockhal.

Eintrittspreis: 10 Euro.

Im Preis ist eine CD enthalten, die die Besucher am Eingang bekommen. Für Tickets einfach die Band auf ihrer Facebookseite „CHEAK!“ oder auf Instagram, „cheakband“, anschreiben.

Während die drei Jungs noch auf der Suche nach einem Sänger sind, läuft Loup Kevin Heinen über den Weg. Die beiden kennen sich nur flüchtig, besuchen ihre jeweiligen Konzerte. Loup fragt ihn, ob er mitmachen will. Kevin kommt eigentlich aus der Blues- und Alternative-Rock-Ecke. Trotzdem sagt er zu. „Es klang gut und ich hatte Lust auf neue Erfahrungen“, blickt Kevin zurück.

Am 29. März bringen die Jungs von CHEAK! ihre erste Single heraus. „Lovers Lane“ wird auf luxemburgischen Radiosendern gespielt. Derzeit belegt der Song Platz 37 der Hitparade „Eldoradio Chartbreaker“.

Den Sound der Band beschreibt Denis als 90er-Rock, nur etwas moderner. „Wir werden aus allen Ecken beeinflusst. Das ist das Gute daran, wenn alle Bandmitglieder aus verschiedenen Musikgenres kommen“, findet Loup. Auch elektronische Sounds verwenden die Jungs gerne. Hierfür ist vor allem Denis zuständig.

„Lovers Lane“ ist eigentlich schon ein alter Song. „Er wurde schon sehr oft geändert und wurde immer besser“, erzählt Denis. Loup hatte ihn mit einer anderen Band, der er vorher angehörte, geschrieben. Nun wurde „Lovers Lane“ neu interpretiert und an Sänger Kevin angepasst. Der Songtext handelt von einem Typen, der in einer wilden Partynacht ein Mädchen kennenlernt. Er erhofft sich mehr, aber daraus wird nichts. „Dabei ist die Story eigentlich unwichtig. Es geht bei dem Song darum, dass alle, die ihn hören, eine gute Zeit haben sollen – einfach viben“, erklärt Kevin.

Das Video dazu hat die Band im Rocklab der Rockhal gedreht – am gleichen Ort, an dem die Release-Party stattfindet: Heute Abend präsentieren die Mitglieder von CHEAK! die Früchte drei Jahre harter Arbeit. Ihr Debütalbum haben sie, sich selbst treu, „Bad Habits“ getauft. Darauf sind neben „Lovers Lane“ noch sechs weitere Songs zu hören. „Alle noch etwas funkiger als die Single“, verspricht Denis.

David Marx (22), Bass

Der Weg in die Musik:

David wächst in einer sehr musikalischen Familie auf. Zu Hause stehen ihm etliche Instrumente zur Verfügung, die er ausprobieren kann. Er fängt früh mit klassischer Musik und „Solfège“ an und besucht das „Conservatoire“. Mit Denis und einigen anderen Musikern gründet er seine erste Rockband.

Der eigentliche Plan:

Als David, Loup und Denis zusammen die Schule in Mersch besuchen, kristallisiert sich bereits heraus, dass David nichts anderes außer Musik machen will. „Es ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich kann“, meint er. Das treffe auf alle CHEAK!-Mitglieder zu.

Das erste Album:

Sein Lieblingsalbum sei „Bad Habits“ von CHEAK!, witzelt der 22-Jährige.

„Led Zeppelin IV“ war eines der ersten Alben, die ihn beeinflusst haben. Als er seine erste E-Gitarre bekommt, spielt er viele Songs aus dieser Platte.

Loup Schwartz (21), Gitarre

Der Weg in die Musik:

Loups Mutter und Stiefvater sind „extreme Musikfanatiker“. Als Loup noch ein Kind ist, hören sie alles, was in die Kategorie „klassischer Rock“ fällt, später auch Pop-Punk. Bands wie Aerosmith, Guns N’ Roses und Sum 41 prägen Loups Kindheit.

Im Lyzeum beginnt er, Gitarre zu spielen. Im „Solfège“ hält er es nicht lange aus: Er setzt sich lieber ungezwungen mit Musik auseinander. Aus einmal in der Woche Gitarre spielen wird schnell einmal am Tag. Er macht zusammen mit David und Denis Musik und beginnt, eigene Songs zu schreiben.

Der eigentliche Plan:

Loup hatte keinen richtigen Plan. Die Dinge hätten sich irgendwann so ergeben, erzählt er. Als es beginnt, mit dem Projekt CHEAK! ernster zu werden, macht er sich viele Gedanken. Aber die Band sei immer enger zusammengewachsen und wolle es jetzt einfach wissen.

Das erste Album:

Das Album „Weezer“ von der gleichnamigen Band war Loups erstes Lieblingsalbum. Da war er noch im Kindergarten. Lustig: Besonders das Lied „Hash Pipe“ hatte es ihm angetan.

Denis Schumacher (22), Schlagzeug

Der Weg in die Musik:

Als kleiner Junge hört Denis Musik im Radio und beschließt: Das will ich auch machen. Er nimmt Perkussionsunterricht, obwohl er eigentlich E-Gitarre spielen will. Das wird in der Musikschule allerdings nicht angeboten. Irgendwann will er nur noch Schlagzeug spielen und hängt das Studium der klassischen Musik an den Nagel. Es zieht ihn in Richtung Pop und Rock. Er nimmt Privatstunden und beginnt, mit anderen zusammenzuspielen. Heute spiele er nur noch das, was ihm wirklich gefällt, sagt Denis.

Der eigentliche Plan:

Letztes Jahr studierte Denis noch Geschichte an der Uni.lu. Dort fühlte er sich, als verschwende er wertvolle Zeit. Er beschloss, sich ganz der Musik zu verschreiben.

Das erste Album:

„Billy Talent II“ von der gleichnamigen Band ist Denis’ erste Platte. Er kennt die Lyrics auswendig und spielt die Songs auf dem Schlagzeug nach. Auch das Album „Enema of the State“ von Blink 182 prägt ihn bis heute. Der Schlagzeuger der US-amerikanischen Band, Travis Barker, ist sein Idol.

Kevin Heinen (23), Gesang

Der Weg in die Musik:

Mit 15 Jahren findet Kevin zur Musik. Auslöser ist eine Castingshow, die er mitverfolgt. Dort sieht er Menschen in seinem Alter, die ihren Traum leben. „Und ich saß zu Hause vor dem Fernseher und hatte einfach keine Hobbies“, blickt Kevin zurück.

Er beschließt, mit dem Singen anzufangen. Das nimmt dann immer mehr Form an: Die ersten Songs werden geschrieben, Bands gegründet – Kevin hat seine Leidenschaft gefunden.

Der eigentliche Plan:

Kevin besucht eine F-Sektion im Lyzeum. „Ich muss also schon irgendwie den Plan gehabt haben, Musik zu machen“, sagt er gespielt nachdenklich. Er kann sich nichts anderes vorstellen. „Es ist das Einzige, was mich wirklich glücklich macht.“

Das erste Album:

Das erste Album, das Kevin sich kauft, ist „Thriller“ von Michael Jackson. Im heutigen Kontext bereut er das ein wenig. Sein absolutes Lieblingsalbum ist „Zaba“ von der Indie-Rock-Band Glass Animals.