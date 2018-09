Es war einmal ein Großherzogtum. Es gab glückliche Bewohner, viele Autofahrer, aber keine Tram. Ein paar Unverbesserliche wollten das ändern. Niemand wollte den glücklichen Bewohnern das Auto wegnehmen, aber es sollte doch bitte eine Alternative geben. Den Luxemburgern schmeckte das überhaupt nicht. Zu altmodisch, zu teuer, zu viele Baustellen. Und überhaupt – wer sollte diese Tram denn eigentlich nutzen? Manche drohten gar mit dem Äußersten und brachten als Mittel der Teufelsaustreibung ein Referendum ins Spiel.

Und so gingen die Jahre ins Land, die Idee einer Tram galt als verbrannt. Doch als eigentlich niemand mehr daran glaubte, passierte es dann doch: Die Tram, sie fährt.

Und was geschah? Die glücklichen Bewohner des Großherzogtums liebten ihre Tram – ja, so sehr, dass sich heute alle Parteien darum streiten, wer denn eigentlich Mutter oder Vater dieses beliebten Transportmittels ist.

Für „déi gréng“ ist es ganz klar François Bausch, der aktuelle Transportminister. Für die CSV ist es ganz klar Claude Wiseler, der frühere Transportminister. Für Etienne Schneider ist es Lucien Lux, der irgendwann einmal Transportminister war. Und für Lydie Polfer ist es natürlich Lydie Polfer.

Und die Moral von der Geschicht? Lydie Polfer war es nicht.