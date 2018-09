Auf dem Gelände der Firma “Muller Pneus” in Grass nahe der belgischen Grenze gelegen, spielten sich am Dienstag dramatische Szenen ab – erneut: Bereits vor vier Wochen hatten Flüchtlinge per Lkw-Anhänger aus Ungarn versucht, nach Luxemburg einzureisen.

“Ein Kopf lugte aus der Tür hervor. Ich war total erschrocken. Ich habe die Tür dann schnell wieder geschlossen”, erzählt uns jener Mitarbeiter, der die Tür des Lkw-Anhängers geöffnet hatte. Davor hatte er wie üblich die Siegel überprüft. Die waren allesamt intakt. Ihre Kennnummern stimmten zudem mit den Frachtpapieren überein. Namentlich genannt werden will er nicht und auch nicht aufs Foto. “Nennen Sie mich einfach Charel”, sagt der Mann weiter, der das eben Erlebte erst einmal verdauen muss. “Mittlerweile öffnen wir die Lkw-Anhänger aus Ungarn nämlich stets mit äußerster Vorsicht. Kein Wunder mit all dem, was sich bei uns hier in den letzten Wochen bereits abgespielt hat.”

Es war so gegen 11.30 Uhr, als ein aus Ungarn kommender Lkw voll beladen mit “Hankook”-Reifen auf das Grundstück der Firma “Muller Pneus” in Grass fuhr. Der südkoreanische Reifenhersteller betreibt im ungarischen Rácalmás, rund 60 Kilometer von der Hauptstadt Budapest entfernt, eine Produktionsanlage, die 2007 eröffnet wurde. Um den steigenden Bedarf des europäischen Markts an Lkw- und Busreifen zu decken, wird Hankook 290 Millionen Euro in die Erweiterung des Werkes investieren.

Zurück nach Grass: Fast jeden Tag kommt eine solche Fuhre Reifen hier an der Zweigstelle von “Muller Pneus” an. Eigentlich ist es pure Routine. Bis gestern. Denn gestern ereignete sich das gleiche Szenario wie am vergangenen 28. August, als etwa 20 Flüchtlinge aus einem ebenfalls aus Ungarn kommenden Lkw stiegen, der mit Reifen des gleichen Herstellers beladen war (Tageblatt vom 29. und 30. August).

1 von 23

Eigentlich ein Wunder

Nachdem der Mitarbeiter die Tür wieder geschlossen hatte, wurde ein Gabelstapler davorgestellt. Sicherheitshalber, denn die Flüchtlinge versuchten die Tür aufzubekommen. Sie stemmten sich dagegen. Mit aller Kraft. Kein Wunder nach der stundenlangen Fahrt in dem stickigen Anhänger. Im Innern riecht es eklig nach Gummi. Und Platz gibt es kaum. Es kommt einem Wunder gleich, dass keiner der zwölf Männer verletzt oder ums Leben kam auf dieser Reise in eine ungewisse Zukunft. Die Reifen sind nämlich alles andere als gestapelt. Sie liegen lose in dem Lkw, und das bis unter die ...