Gemeinschaftsstraßen sind in. Überall in Luxemburg werden Projekte diesbezüglich verwirklicht, sei es auf dem Land oder in der Stadt. Auch die Gemeinde Petingen plant die Errichtung einer „Shared Space“-Zone, und zwar in Rodange. Hier sollen sich Auto-, Fahrrad- und Motorradfahrer den Ortskern mit Fußgängern teilen. Es gibt keine Ampeln, keine Straßenschilder und keine Fahrbahnmarkierungen. Die Geschwindigkeit ist auf 20 km/h begrenzt. Das System basiert auf gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung – und scheint gut zu funktionieren. Das haben die bereits bestehenden Gemeinschaftsstraßen gezeigt.

Im Juli 2015 wurde der Kostenvoranschlag für die Schaffung der „Shared Space“-Zone vom Gemeinderat gutgeheißen. 2016 wurde das Projekt der Bevölkerung von Rodange vorgestellt. Danach wurden Workshops veranstaltet, bei welchen die Einwohner, Geschäftsleute und lokalen Politiker ihre Ideen und Vorstellungen einbringen konnten. Einige Anrainer waren von dem Vorhaben aber nur wenig begeistert. Erst nach einer Aufklärungskampagne konnten sie von den Vorteilen dieser neuen Raumteilung überzeugt werden.

Festplatz inklusive

Teilstücke der avenue Dr. Gaasch, rue Nicolas Biever, rue de la Gendarmerie und rue du Commerce sollen verkehrsberuhigt gestaltet werden. Das Zentrum könne dann auch für Feierlichkeiten genutzt werden, heißt es. Bäume sollen für Schatten sorgen, Bänke zum Verweilen einladen. Der Dorfkern soll ein Ort der Begegnung und der Geselligkeit werden.

Die Arbeiten sollten zügig beginnen. Aus diesem Grund war vorgesehen, dass die Gemeinde die Staatsstraße im Zentrum übernimmt und im Gegenzug dem Staat Teile des chemin de Brouck und der rue du Clopp überlässt. Es kam aber zu Verzögerungen, unter anderem weil eine Gesetzesänderung zur Übernahme der Staatsstraßen notwendig war.

Beeinträchtigungen minimieren

Die Arbeiten, die fast abgeschlossen sind, wurden in mehreren Etappen durchgeführt, um etwaige Staus und Verkehrsbehinderungen zu vermeiden. Neben der Erneuerung des Bodenbelags wurden auf dem ganzen Areal viele Ruheinseln mit Bänken installiert. Auch die Bepflanzung und die Beleuchtung wurden erneuert. „Das Projekt ist beinahe fertig“, freute sich dann auch vor kurzem Bürgermeister Pierre Mellina (CSV). Die Arbeiten zwischen der rue du Commerce und der rue Joseph Philippart würden für Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres beendet. Auch am Platz vor der Kirche, der für Feste genutzt werden kann, seien sie so gut wie fertig. Im Rahmen der Umgestaltung wird das Home St. Remy abgerissen, so Mellina. Der Nebenhof der Kirche wird ebenfalls ein neues Gesicht bekommen, aber erst in einer weiteren Etappe. Schließlich wird auch das Kulturzentrum renoviert und vor allem modernisiert. Ein sogenannter „Mehrgenerationen-Platz“ zwischen dem Schulkomplex und den Sportanlagen ist ebenfalls vorgesehen. Hier sollen Events organisiert und Menschen zusammengebracht werden, meinten die Gemeindeverantwortlichen.

Das gesamte Projekt soll 2020 abgeschlossen sein, hofft die Gemeinde. Sie lässt sich die Umgestaltung zwischen sieben und acht Millionen Euro kosten. „Wir wollen das Zentrum von Rodange nicht nur attraktiver machen, sondern auch die Sicherheit erhöhen, denn im Ortskern befinden sich mehrere Schulen“, erklärte der Bürgermeister abschließend. In diesem Zusammenhang wird ein Teil der rue de la Gendarmerie für den Verkehr gesperrt werden. Nur die Anrainer dürfen diesen noch befahren.

Miteinander anstatt gegeneinander „Shared Space“ ist eine urbanistische Planungsphilosophie, die in den 1990er Jahren in den Niederlanden konzipiert wurde und vor allem die Verkehrsberuhigung durch eine angepasste Verkehrsraumgestaltung zum Ziel hat. Das Prinzip ist einfach: In einer „Shared Space“-Zone sind alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Im Unterschied zu anderen Maßnahmen, die die Verkehrsberuhigung als Ziel haben, setzt das Konzept nämlich nicht auf restriktive Regeln, sondern auf eine Anpassung des Verhaltens sämtlicher Verkehrsteilnehmer – und zwar auf Basis von Respekt . Sie sollen gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen. Spezielle Raumgestaltungen sollen Fuß-, Rad- und Autoverkehr sowie andere räumliche Funktionen miteinander ins Gleichgewicht bringen. Dadurch werde die Lebensqualität in den betroffenen Stadtteilen verbessert, heißt es. 2015 wurde hierzulande in Bartringen die erste Gemeinschaftsstraße eingeweiht. Inzwischen existieren hierzulande mehrere solcher Bereiche in Dörfern und Städten.